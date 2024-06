Zbog Meline spustila Harisu Džinoviću kao nitko do sad: ‘Tko te tjerao da to radiš’

Vijest o razvodu modne dizajnerice Meline Džinović i pjevača Harisa Džinovića eksplodirala je u medijima poput bombe te se glasine o njima ni dan danas ne stišavaju. Pjevač je više puta obznanio javnosti gnjusne detalje njihova privatnog života, te detalje braka. Zbog pritiska medija Melina je prije dva mjeseca odlučila otići iz Srbije koja je dugo godina bila njen dom.

Naime, Harisovo ponašanje i izjave prouzrokvole su lavinu komentara među mnogima pa je tako srpska TV voditeljica i novinarka iznijela svoje mišljenje o cijeloj situaciji te se javno obratila Harisu. “Tko te je tjerao da daješ” javno se obratila Ruška Jakić Harisu. “Jesi li se oženio iz ljubavi ili se ona udala zato što si ti davao“, zapitala se voditeljica, kritizirajući njegovo ponašanje nakon razvoda.

“Ne razumijem te prozivke tko je kome šta napravio, tko je kome davao. Pa, što si kupovao? Nisam te ja tjerala. Ti si, u stvari, kupovao ljubav“, zaključila je Ruška te nastavila. “To, zapravo, govori o njima. Stalno ponavljam: sve ružno što kažeš o nekome, govoriš o sebi. Jesi li ti volio tu ženu? Ako si joj davao, što moraš pričati „, rekla je Ruška.

Šokantne izjave

Ruška je dala sud o Harisovim javnim izjavama koje opisuju njihov odnos i koje opisuju njihovu intimu. “Ne sretnemo se kada legnemo da spavamo. Mi imamo veliki komfor, pa svatko ima svoju sobu. Ako hoće da spava, da se tušira, kupa, radi svašta nešto u svojoj intimi… Svatko je htio da ima svoju sobu, a ako nekom treba s**s, zbližavanje, to nije nikakav problem. Dođi u moju sobu, ili ću ja u tvoju. Pa mislim da je to jedan još nivo ljepše”, rekao je, između ostalog, Haris.

“Ja ne znam zašto se digla tolika frka, to je jedan običan proces, jedan običan razvod. Ima stara izreka “Prevareni muž zadnji dozna”, nije to netko izmislio bezveze. Nemojte me ništa pitati o razvodu, pitajte Melinu, nisam ja nju ostavio nego ona mene, ona zna sve. Nisam spreman za novu ljubav, principijalno ne”, rekao je Haris za “Blic”.

"To nije nimalo lak period kada se sve rastura, ali nema veze. Muzika i moji nastupi su jedna velika inspiracija i zaštita, naročito ako se ljudi raduju tvojim pjesmama. S Melinom se nisam čuo, ništa me ne zanima. Što vas ne ubije, to vas ojača. Iz jedne bitke sam izašao živ i zdrav, nisam izgubio tu bitku, to je motivacija za sve i za život", izjavio je pjevač.









Tajne avanture

Haris je svojom izjavom „prevareni muž zadnji sazna“ aludirao na to da Melina ima aferu, te da je to bio jedan od razloga njihova razvoda. Međutim, Kurir je saznao kako je Haris bio taj koji je imao tajne avanture, a poznato je i kako je Melina znala da jednu. Prema izvoru koji je govorio za Kurir, Melina je saznala za vezu, koju je imao glazbenik s javnosti nepoznatom djevojkom koja je deset godina mlađa od Meline, prije tri godine.

“Bez obzira na to što je Haris u godinama, on je veliki zavodnik. Ali nije ni on dobrica. Čuo sam kada je nedavno aludirao da se razvodi zbog toga što je on kao prevareni muž posljednji saznao, ali nije mi jasno zašto ne kaže da je i on imao avanture tijekom braka. Žene s kojima se on tajno viđao nisu baš reprezentativne za javnost, ali je s njima provodio vrijeme. S jednom je mjesecima bio u kombinaciji. Ta djevojka je zgodna, odgovaralo mu je to što ga sluša, a stalno joj se žalio na Melinu”, ispričao je izvor za Kurir i nastavio.

“Zamislite, dođe vam djevojka i onda vi pričate s njom o ženi i to je glavna tema. Melina je za njegovu vezu saznala tako što je vidjela poruke u njegovom mobitelu, nastala je svađa iako su već tada između njih bili zategnuti odnosi”, tvrdi izvor za Kurir.