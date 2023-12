Zbog Hrvatske napravio životni zaokret: ‘Kad sam to vidio na CNN-u odlučio sam se preseliti’

Autor: Z.S.

Britanac Paul Bradbury, urednik internetskog portala Total Croatia News, živi u Hrvatskoj već dvadesetak godina. Kako je otkrio, proputovao je 96 država, živio u njih deset, međutim, za njega nema bolje od Hrvatske. Bradbury, inače rodom iz Manchestera, napustio je svoju domovinu prije četvrt stoljeća te se posvetio humanitarnom radu.

Zbog naravi posla živio je posvuda, od Japana, Rusije i Gruzije do Nairobija, Ruande i Somalije. “Našao sam posao kao humanitarni radnik u Somalilandu u sjevernoj Somaliji. Kad sam bio ondje, prodao sam svoju kuću u Engleskoj i vidio reklamu na CNN-u “Croatia, the Mediteranian as it once was”.





To je bila reklama HTZ-a prije 20-ak godina. I ja sam gledao u Somalilandu, gledao sam Hrvatsku i odlučio sam da je možda bolje živjeti u Hrvatskoj”, rekao je za HRT. Nakon toga, 2002. godine došao je na Hvar gdje je ubrzo upoznao suprugu s kojom je dobio dvije kćeri. Poslije 13 godina života u Jelsi, s obitelji se odlučio s preseliti na sjever Hrvatske.

Preselio na sjever zemlje

“Nakon pet godina u Varaždinu, mi smo se preselili u Zagreb, glavni grad. Živim ovdje već četiri godine i moram reći da je za mene to najbolje, to je za mene najbolji grad u kojem sam ikada živio. To je zeleni grad, možeš pješice svugdje, ovi novi, mladi Hrvati koji su poduzetnici imaju neku energiju sad”, rekao je i nastavio.

“Prije su ovi ljudi bili sami, ali sada postoji neki ekosustav i oni rade zajedno. Tu su Rimac, InfoBip, ali ima i dosta drugih, i ta energija, to je super i Zagreb je za mene odličan. Uistinu sam veoma sretan ovdje”, kazao je Bradbury, koji je po dolasku u Lijepu Našu počeo učiti hrvatski, kojeg govori iznimno dobro.

Kako je učio jezik

“Kada sam došao ovamo, znao sam slavensku gramatiku i padeže. To je bilo ok. I onda sam odlučio da ću naučit hrvatski jezik u kafiću. Ali problem je za mene bio što je kafić bio u Jelsi. I ovaj glavni čovjek s kojim sam razgovarao na hrvatskom govorio je samo jelšanskim dijalektom. Ja nisam znao da to što sam naučio nije bio pravi hrvatski. Za mene, najčistiji je hrvatski u Slavoniji. Možda je to zbog rakije, ali u Slavoniji je lakše razumjeti sve”, rekao je.

Bradbury je u međuvremenu izradio hvarski i splitski turistički vodič, a pokrenuo je i portal Total Croatia News, koji se ponajviše prati u iseljeništvu.









Vratili se zbog njega

“I sada imam dosta interesantnih e-mailova ili kontakata iz dijaspore, iz Australije, iz Amerike, i drugih koji me prate na Facebooku, YouTubeu i TikToku, ima ih dosta koji samo žele zahvaliti. ‘Ja sam iz Kanade, Hrvat iz Kanade, sad živim u Zagrebu, ali zbog tebe. Ja sam tražio informaciju, ali ti si konkretno to objasnio'”, rekao je Bradbury, koji je oduševljeno govorio o Slavoniji, koju smatra rajem na Zemlji.

“Slavonija to je stvarno ‘u srce’ za mene. Ondje sam bio prvi put prije deset godina i oduševila me totalno. Ljudi ondje, oni imaju srce, i gospodarstvo je ondje neki drugi nivo nego u Dalmaciji, recimo. A kad sam bio ondje, otkrio sam dosta toga – Vučedol, Iločki podrum, Baranja, Đakovo, Otočki virovi, Vinkovci, najstariji grad u Europi”, pojaniso je.

Bradbury je, inače, odlučio i pokrenuti novi serijal nazvan “Hrvatska u jednoj minuti” u kojem namjerava na nekoliko stranih jezika ispričati malo poznate priče, poput one o crkvi u Aljmašu, izradi svile u Konavlima ili međimurskoj zlatnoj groznici.