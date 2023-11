Zbog detalja u Superstaru, gledatelji uvjereni: ‘Sve je namješteno’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

U prvoj emisiji uživo, RTL-ov show ‘Superstar’ napustilo je dvoje od dvanaest kandidata s najmanjim brojem glasova gledatelja, a to su Luka Veljković i David Amaro.

“Vjerujte mi, ja sam više nervozan od vas… Bogu hvala, ne moramo vi to odlučivati jer vjerojatno bismo se ovdje pobili i ovo bi se pretvorilo u horor show. Ljudi, vi ste primijećeni. Vi ne da ste primijećeni, vi ste ostavili trag, ovo nije kurtoazija. Baš me interesira hoće li demokracija biti u krivu kao i obično”, rekao im je prije ispadanja Tonči Huljić.





Superheroji

“Svi vi ovdje koji jeste ste kvalificirani za bavljenje glazbom”, dodao je Filip Miletić. “Ja bih voljela ako se možete svi zagrliti da se pokaže, svi ste ovdje s razlogom. Ovdje ste najbolji”, poručila je kandidatima Severina.

“Živimo u vremenu kad je ovo sve jako popraćeno. Svi ste već ostavili ogroman utisak i to sad trebate zgrabiti i ganjati to jer to je vaš san. Doslovno ste svi dobili glas i sad ga samo iskoristite. Idemo gore kako god’, rekla je Nika. ‘Vi ste superheroji i ljudi se s vama identificiraju”, zaključila je Severina.

Reakcije gledatelja

Nije dugo trebalo čekati na reakcije gledatelja, a posebno su pažnju privukle kritike koje se odnose na glasovanje. Naime, brojni gledatelji iskazali su nezadovoljstvom činjenicom što mnogi nisu mogli glasati za svoje favorite, a neki su potaknuli i teoriju koja se gotovo uvijek pojavljuje uz ovakve showove – da je sve namješteno.

“Čuo se komentar Tončija u mikrofon da David ispada”, komentirao je netko od gledatelja, a druga gledateljica se nadovezala pojašnjenjem kako je Tonči Huljić snimljen u trenutku kad je tek nagađao kako će ispasti David. Sama smatra i da razlog leži u tome jer je bio svjestan da je David iz Slovenije, od kuda gledatelji nisu mogli glasovati, dok se treća gledateljica nadovezala sumnjom. “Namješteno sve kao i uvijek i svuda”, komentirala je gledateljica, a ubrzo se otkrilo da nije jedina u kojoj se rodilo zrno sumnje.

“Nepravedno što ljudi izvan granica Hrvatske ne mogu glasati, kao show je Superstar i prima strance”, “Šteta za Davida, da je Slovenija mogla glasat bar”, “Nikako nije David trebao ispasti, ma to je sve namješteno, guraju onu Vanessu, bilo je puno boljih cura koje su otpale”, “Što je ovo večeras? Način prozivanja dosadan, čulo se tko će ispasti, pozdrava nema, žiri uopće nije prirodan”, samo su dio komentara razočaranih gledatelja.









Natjecanje nastavljaju Ivan Vidović, Lana Mandarić, Dino Miklaužić, Anatalia Filimone Kević Zandamela, Toni Peruško, Petar Šegedin, Mia Ribić, Andrea Jelonjić, Vanessa Kralj i Hana Ivković.