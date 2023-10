Zbog Cosmopolitana kojeg je Matthew Perry imao u seriji, Ivanišević okrenuo nebo i zemlju

Glumac Matthew Perry, najpoznatiji po ulozi Chandlera Binga u seriji ‘Prijatelji’, preminuo je u u subotu u 55. godini života. Pronađen je mrtav u svojoj kući u Kaliforniji u jacuzziju.

Hrvatskim fanovima serije koja je proslavila glumca, posebno je zanimljiva jedna od epizoda u kojoj se Chandler hvali svojim prijateljima kako je riješio test iz modnog magazina Cosmopolitan.





Fatalna manekenka s naslovnice

U ruci je tada držao Cosmopolitan na čijoj je naslovnici bila bivša manekenka Tatjana Dragović.

Riječ je o drugoj epizodi treće sezone, pod nazivom ‘The One When No One’s ready‘. Epizoda je emitirana na NBC-u 26. rujna 1996. godine.

Goran Ivanišević ranije je ispričao kako je na sve načine pokušavao doći do broja, sada već bivše supruge, nakon što je ugledao upravo tu naslovnicu Cosmopolitana.

Nakon što je uspio doći do lijepe Tatjane, započela je njihova romansa, vjenčali su se, postali roditelji Amber Marije i Emanuela, no ljubav ipak nije potrajala.

Atraktivna Zagrepčanka već godinama je u vezi s glazbenikom i modelom Vlahom Arbulićem, s kojim ima kćerkicu Luce, dok je Goran Ivanišević u braku s Nives Čanović s kojim ima sina Olivera, a među bivšim supružnicima odnosi vrlo napeti.