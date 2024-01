Zbog Brege i Čole srce joj je preskakivalo: Neostvarene ljubavi jugoslavenske ljepotice

Autor: Dnevno.hr/F. P.

“Bila sam veliki fan Beatlesa. Prva ploča koju sam kupila bila je njihova. Kupila sam i plisiranu suknju i mornarski džemper. Glazba se nije mogla preskočiti ako ste ljetovali u Rovinju”, riječi su legendarne Nede Arnerić o njenim ljetovanjima u Rovinju.

Još u mladim danima ova nezaboravna glumica imala je poseban afinitet prema glazbenicima, a Rovinj joj je bio posebno drag grad. Upravo tamo je našla svojeg prvog dečka, prvi put se tamo poljubila, doživjela prvu veću svađu sa roditeljima. I sama je priznala kako se svaki mjesec zaljubila u drugog glazbenika.

Neostvarene glazbene ljubavi

“Prvo je u mom životu bio Zoran iz Crnih bisera, pa Đani iz Zlatnih dečaka, pa Viktor iz Robota, pa Dražen iz Crvenih koralja. Svih sam se sjetila, bravo, Nedo. Ali to nisu bile veze, samo moja zaljubljivanja”, pričala je svojedobno Neda, prenosi 24 sata. O njima je govorila kao o neostvarenim ljubavima, a posebno je istaknula Gorana Bregovića i Zdravka Čolića kao ljubavne interese.

“Doživljavali su me kao klinku, kao nekog tko smeta. Možda su se i pitali što radim ovdje. I Brega i Čola”, rekla je jednom prilikom. Sa svim glazbenicima je i desetljećima kasnije ostala u dobrim odnostima, a rijetki će vjerojatno znati da je imala ulogu i u filmu upravo o Bijelom dugmetu.

Ponosna na tatu Korčulana

Osim što se mogla hvaliti zavidnom karijerom, hvalila se Neda često i svojim podrijetlom. Posebno je ponosna bila na tatu Korčulana koji je dolazio iz ugledne obitelji, a sama se uvijek voljela predstavljati kao Dalmatinka iako je rođena u Knjaževcu u Srbiji.









“Ona slavna i divna palača u Korčuli, zarasla u bršljan, koja tako beznadno propada i zjapi prazna, pripada mojim precima. Bilo bi divno da mi je Korčulani ustupe makar na jedno ljeto, da tu preselim Atrium. Puno bi mi to značilo”, govorila je jugoslavenska legenda.









Njen privatni život često je bio predmetom zanimanja u medijima. Prvi brak imala je sa kolegom Dejanom Karaklajićem, s kojim se upoznala na setu ‘Užičke republike’. Brak je potrajao samo dvije godine, nakon čega je tri godine bila u braku sa glumcem Radom Markovićem.

Nakon raspada i drugog braka. glumica je konačno pronašla ljubav svog života. Dogodilo se to u čekaonici beogradske Vojno-medicinske akademije, gdje je upoznala liječnika Milorada Mešterovića. S njim je bila u braku sve do 2018. godine, kada je on preminuo zbog posljedica mišićne atrofije. Samo dvije godine kasnije napustila nas je i Neda, iza sebe ostavivši neizbrisivo nasljeđe.