Bila je najpoznatija kuharica u državi, a onda je zbog bolesti naglo nestala: ‘Pročistila sam se’

Autor: B.G.

Kulinarsku emisiju “Kod Ane” pratile su sve generacije – od 7 do 77. Na ljubazni glas i nevjerojatne kulinarske vještine Ane Ugarković rijetko je tko ostao imun. Odjednom je nestala s TV ekrana te dugo o njoj nismo znali niti riječ.

Zatim se, nakon niza godina, medijima proširila priča o Aninoj borbi s depresijom.

“Prošla godina bila je dosta loša, ali mislim da je to normalno i kada nešto nije dobro u životu, to se mora mijenjati. To mi se nije dogodilo prvi put, imam te amplitude; kada sam jako zadovoljna i onda kada nisam. Tako mi je već bilo, nekako se ponavlja svakih sedam do deset godina. A smatram i da nije do­bro ni kad je uvijek sve super jer tada čovjek upadne u neku rutinu. Ipak, nije ništa bilo tako dramatično kako se moglo iščitati iz nekih napisa”, govorila je svojevremeno omiljena hrvatska kuharica.





U istom je intervjuu otkrila kako nije imala nikakav poseban okidač za ovakvo stanje, već da joj se kroz godine nakupilo puno stvari s kojima se više nije znala izboriti.

U međuvremenu se preselila i krenula preuređivati štalu

Omiljena TV kuharica odjednom je okrenula novu stranicu i nakon godina maštanja napokon preselila u Istru i preuredila staru štalu u mjesto za druženje i gastro-radionice.

View this post on Instagram A post shared by Ana Ugarković (@cul_di_leme)







View this post on Instagram A post shared by Ana Ugarković (@cul_di_leme)

A da nije sve tako sivo, svjedoči i sama Ana. Naime, u trenucima najveće slabosti i najveće borbe s bolešću, pronašla ju je ljubav.









U njen je život tada ušetao sportaš, zaljubljenik u alpinizam i ronjenje – Igor Jelić.

View this post on Instagram A post shared by Ana Ugarković (@cul_di_leme)

Upravo ju je Igor potaknuo da o svojoj borbi s depresijom prvi put i javno progovori jer je i on sam bolovao od depresije.

“I meni i njemu to je pozitivno iskustvo. Puno smo radili na sebi, pročistili se. Sad smo manje podložni vanjskim utjecajima. Prihva­tila sam sebe, malo me toga može uzdrmati kao prije. Treba se boriti, nije lako. Kod mene je taj proces trajao nekoliko godina, ali isplatio se”, poručila je tada Ana.