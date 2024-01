Zbog 18-godišnjeg Martina publika na nogama: ‘Pucao je sam sebi u nogu tim potezom’

Autor: Barbara Grgić

U sinoćnjoj emisiji showa The Voicea Hrvatska odabrano je 16 najboljih kandidata koji će se natjecati u emisijama uživo. Mentorima je bilo dosta teško odabrati osam kandidata koji neće nastaviti natjecanje.

Svojim nastupom žiri i gledatelje posebno su oduševili Marko Vukić i Martin Kosovec, koji su zajedno izveli pjesmu “Let The Sunshine In”. Za njihova mentora Dina Jelusića ovo je bio posebno emotivan nastup te se čak i rasplakao. Naposljetku je odabrao Marka Vukića i rasplakao se zbog toga što Martin napušta njegov tim.

Ipak, Vanna je iskoristila priliku i preuzela Martina u svoj tim.

Lavina reakcija

Taj je potez izazvao lavinu reakcija među publikom.

“Dino se odrekao potencijalnog pobjednika i poklonio ga Vanni. E moj Dino. I da mali nije briljirao, a odradio je stvar sasvim pristojno, trebao si razmišljati unaprijed. Nije ni Marko loš, ima bolju gestikulaciju od Martina kod ovih bržih stvari i vrlo dobar glas, ali Martin je posebniji i takvih nema mnogo na Hrvatskoj sceni uopće. Na kraju krajeva, oba su i dalje u showu i nek bude pozitiva za kraj”, “Izbor ove bezvremenske pjesme je išao Marku na ruku i on je briljirao, bio je na domaćem terenu i u ovom konkretnom duetu, koji je odabran po njegovoj mjeri, bio je bolji. Martin je bio izvan svojeg žanra, no ukupno govoreći, Martin je zapravo The Voice jer se takav vokal, koji ima tako bogat timbar (boju glasa), zaista rijetko rađa. To je nešto što se ne može nadoknaditi vježbanjem i vokalnom vještinom. Drago mi je da su oba prošla dalje”, “Dino, ne znam što ti je danas. Izbaciš Martina i Karlu. Prestrašno. To su ti bila 2 najjača kandidata. I to ne u tvom timu, nego top u cijelom showu”, “Navijala sam dosad za Dinin tim, ali s izbacivanjem Martina i Karle je pucao sam sebi u nogu. Martin i Karla su meni dva najposebnija glasa ove sezone”, samo su neki od komentara.