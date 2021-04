ZBILJA GA JE VOLJELA! Princ Philip imao je neobičnu ideju oko vlastitog sprovoda, bit će to prizor za pamćenje!

Autor: Dnevno

Za života princ Philip bio je poznat po brojnim šalama, ponekad i za neke, izrazito neugodnim komentarima. Uvijek je bio svoj, a kraljevska obitelj ga je iznimno cijenila i voljela.

Kako je živio, tako će čini se i otići, jer je kraljica odlučila ispuniti jednu od njegovih posljednjih želja. Naime, imao je ideju oko vlastitog sprovoda.

Sprovod po Philipovoj mjeri

Za života, princ Philip pomogao je dizajnirati Land Rover, koji je bio posebno modificiran kako bi njegovo tijelo prevezlo do mjesta ukopa, a kraljica je ovaj njegov zahtjev odlučila ispoštovati. Tako će prinčevo tijelo, prigodno, do Windsora biti prebačeno u gepeku Land Rovera, jednom od omiljenih Philipovih proizvođača automobila.

Izvori kažu da je princ Philip kraljici često govorio tijekom razgovara o svom sprovodu da želi da mu se tijelo ‘ubaci’ u stražnji dio Land Rovera i ‘odveze u Windsor’ piše britanski Mirror.

"Samo me zabijte u zadnji dio Land Rovera i odvezite me do Windsora", rekao je jednom kraljici dok su razgovarali o njegovom sprovodu.









Forth Bridge

Kraljica je dala konačno odobrenje za pogrebne planove pod kodnim nazivom Forth Bridge. Kao i za smrt kraljice, postoji točno definiran protokol za sve u državi, u kojem se detaljno iznosi redoslijed događaja. Mjesta na kojima će se moći ostavljati cvijeće također će biti navedeno u listi protokola.

Na web stranicama bit će fotografija princa Filipa i objašnjenja koja će ljudima pomoći da pronađu knjige sućuti, crkvene usluge, cvijeće i postave svoje zastave.

Sprovod princa Philipa vjerojatno će se održati u kapeli St. George u dvorcu Windsor, dok će tijelo biti pokopano u vrtovima Frogmore. Zbog engleskih epidemioloških mjera dopušteno je prisustvo svega 30 gostiju, koja će većinom biti sačinjena od najužih članova kraljevske obitelji. Na sprovodu navodno neće biti prisutna Meghan Markle.