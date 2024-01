Završio u kolicima, izgubio sina i majku te se zatim rastavio: Sada cijeli život stavio u spot

Autor: G.B.

Jedan od najpopularnijih pjevača zabavne glazbe Zdravko Škender nakon uspješne balade “Kako te dušo jubin” predstavlja dinamični singl “Hej, živote, varalico”. Glazbu potpisuje Žarko Siriščević, tekst Mario Samaržija, a za aranžman i produkciju zaslužan je Leo Škaro. Pjesma je snimljena u studiju La Notte.

Spot prati potresnu životnu priču samog Zdravka Škendera s naglaskom na prometnu nesreću koja mu je promijenila život. Podsjetimo, Škender je zbog prometne nesreće u Crnoj Gori prije 40 godina ostao je trajno u invalidskim kolicima. No, niz nesretnih događaja nastavio se i posljednjih osam godina u životu pjevača. U tom periodu izgubio je majku, brata i sina te se rastao od supruge Melanije.

Najteže je podnio smrt sina Tomislava: “Tuku me životne nevere i bure, no najviše me pogodila smrt sina Tomislava. To me dotuklo. Tko to nije osjetio, ne može shvatiti. To je rana koja je uvijek sa mnom i nikad neće proći. No, glazba me izliječila, to je moja hrana kojom liječim sve teškoće koje me prate u životu. Mogu reći da se ponekad divim sam sebi, no idem dalje s vjerom u Boga”, rekao je u jendom intervjuu.

I dalje doprinosi domaćoj zabavnoj glazbi

Inače, produkciju i režiju spota radio je Josip Pokupec iz Studija Hit. Vizualnoj priči doprinjela je bogata glumačka postava koju čine Sandra Petrž (Sandrocka), Karolina Mikić-Zorčec, Karolina Pernjak, Petar Tomić te Zlatko Kuntić (Zec). Spot je sniman na više lokacija u Krapinsko Zagorskoj Županiji, Zaprešicu te u okolici Zagreba.

Inače, ovaj skradinski glazbenik u više od 40 godina karijere iznjedrio je hitove poput “Ako nas život rastavi”, “Ne mogu da te zaboravim”, “Suze ljubavi” i “Žena kao ti”, a novim singlom potvrđuje da i dalje uspješno doprinosi domaćoj glazbenoj sceni.