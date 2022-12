‘ZAVRŠILA SAM U BOLNICI I RODILA ZBOG ŠOKA’ Viktorija Rađa potpuno iskreno o ‘traču desetljeća’: ‘Stvarno sam rodila zbog Petra Graše

Gošća nove epizode podcasta “Ajmo iskreno s Dorijanom Klarićem” bila je Viktorija Đonlić Rađa, nekadašnja missica i pjevačica, a danas majka, obiteljska žena i supruga legendarnog košarkaša Dina Rađe.

U podcastu je ogovorila o brojnim temama, otkrila je detalje svoje pjevačke karijere, ali i početka veze s Dinom. Neizbježno je bilo govoriti i o najvećem traču, “traču desetljeća”, kao i o posljedicama koje je prouzročio.

‘Od smijeha mi je puknuo vodenjak’

"Suludi su ti tračevi. I ovo s Dinom i Petrom kad je izašlo, rekla sam, ja bih tome tko je izmislio taj trač došla i poljubila mu ruku jer nam je toliko uveselio život. To kako se mi zezamo s tim, to je genijalno!" rekla je Viktorija u podcastu.





Prisjetila se kako su tada ljudi govorili o njoj, Dinu i Petru. “Ja sam ih navodno uhvatila i završila na psihijatriji, završila sam u bolnici i rodila zbog šoka jer sam bila trudna s drugim djetetom, s Nikom. Stvarno sam bila trudna tad i došao je taj trač do nas i ja sam stvarno rodila radi Petra Graše!” Petar se, prema njezinim riječima, toliko zezao da joj je pukao vodenjak od smijeha, a tu je dijagnozu potvrdio i njezin liječnik.

“U Petrovoj bolnici dva dana nakon poroda stojim na prozoru i gledam grupu paparazza ispred Petrove, a istodobno u Splitu ispred psihijatrije grupa paparazza čeka kad ću izaći”, prisjetila se Viktorija i ostalih lažnih informacija.

“Gledala sam hoću li si kupiti jogurt ili cigarete”

Možda se mnogi ne sjećaju, no Viktorija je sredinom devedesetih godina izdala pjesmu koja ju je lansirala u sam vrh glazbene ljestvice. Ipak, kaže Viktorija, to joj nije donijelo neku značajnu zaradu: “Puno sam nastupala, bila sam prva na top ljestvicama, a doma sam gledala hoću li si kupiti jogurt ili cigarete”, prisjetila se svojih tinejdžerskih godina.

“Malo pomalo, pojavio se taj visoki gospodin koji me odveo”, započela je priču o svom današnjem suprugu. “Mi smo se ludo zaljubili, to je bilo nešto baš za anale, to je baš bilo povijesno, što dokazujemo i danas, zajedno smo 25 godina i slično je i danas.” Dino je jedan dio njihove veze živio i igrao u Grčkoj, no ubrzo su shvatili da ne mogu živjeti jedan bez drugoga. Viktorija se tada odlučila pridružiti mu se, s obzirom da je njegova karijera tada bila puno uspješnija.

Viktorija je podijelila i jednu anegdotu s letenja avionom. Naime, oduvijek se prilično plašila letenja, a jednom je prilikom taj strah odlučila pobijediti kombinacijom tablete za spavanje i alkoholom. “Popila sam tabletu za smirenje prije leta i zalila je s tri džin tonika. Onda sam se digla, pjevala, plesala, grlila, stjuardese su se davile od smijeha, neke su se ljutile i molile da sjednem na svoje mjesto. Onda sam zagrlila prijateljicu, a ona me potjerala me leći. Sjela sam u svoje mjesto, zavezala se i ‘umrla’ do Amerike”, ispričala je Viktorija u podcastu.