ZAVODIO U SHOWU, A OŽENJEN JE?! Farmer Marijan šokirao priznanjem: ‘Nisam bio iskren prema curama…’

Autor: Š. P.

Ovotjedna drama u showu “Ljubav je na selu” završila je, naravno, najavom najzanimljivijih događanja iz idućeg tjedna, a ta je, pak, najava, završila zanimljivim priznanjem farmera Marijana.

“Nisam bio iskren prema curama. Preko ‘fejsa’ sam upoznao jednu mladu damu s kojom sam se našao u Budimpešti i otad se nismo vidjeli”, govori 70-godišnji Marijan na kraju epizode uz kadrove tamnokose žene koja izlazi iz automobila.

Internet potraga dala je rezultate – 24sata piše kako je riječ o 54-godišnjoj Tajlanđanki Naranphat Cerovac Madarat. Sudeći po fotografijama na društvenim mrežama, par se vjenčao u studenom prošle godine te otad uživaju u čarima zajedničkog života, a Facebook je prepun komentara podrške.

Čini se da je riječ o Marijanovu četvrtom braku. U emisiji je već ispričao kako je dosad bio oženjen za “Slovenku, Kineskinju i ženu iz Travnjaka, Bosna”.

“Prva supruga me varala, nju sam uhvatio u mojoj kući u mom krevetu sa susjedom i to je bio kraj našeg zajedničkog života jer me jako pogodilo tako nešto… Kad dođeš doma da nađeš susjeda u tvojoj kući, nije mi baš pasalo, ali progutao sam, jednostavno smo se rastali”, ispričao je Marijan.

Njegova druga supruga preminula je 2015. godine.

Još se ne zna kako su Mara i Bahra reagirale na ovaj preokret, a situacija bi se trebala razjasniti u novim epizodama.