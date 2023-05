ZAVAPIO BOGU, TRAŽIO ANĐELA, ON MU POSLAO ŽARKU: Ugledao ju je pred crkvom, spasila ga je od pakla droge

Autor: Dnevno.hr/ N.K.

Omiljeni pjevač zabavne glazbe Jasmin Stavros preminuo je u 69. godini života nakon kratke i teške bolesti u KBC Rebro u Zagrebu.

Poznati pjevač posljednjih godina promijenio je svoj život iz temelja, a priznao je i da je njegova obitelj najviše ispaštala zbog tempa njegovih nastupa. Uz prenatrpan raspored Stavrosa su zadesili i privatni problemi te borba za ozdravljenje sina Kreše.

Jasmin Stavros bio je jedan od najdugovječnijih zabavljača na hrvatskoj sceni. Svoj glazbeni put započeo je kao bubnjar, a kasnije je svoju karijeru nastavio solo pjevač. Studirao je u New Yorku, a bio jedan od najboljih studenata na jazz-akademiji zbog čega je i dobio zelenu kartu za ostanak u Americi. Na kraju se ipak odlučio vratiti u Hrvatsku gdje je zasnovao obitelj sa suprugom Žarkom, a u braku su dobili i dvojicu sinova Krešu i Milu.





Iako mu je nadimak bio ‘Kralj zabave’, život mu nije bio nimalo lak. Naime, zbog lošeg društva, kao mlad, vodio je borbu s ovisnosti, a veliki oslonac našao je u supruzi Žarki. Naime, ona se u njegovom životu pojavila kad je zavapio Bogu.

“Prije Žarke živio sam jako burno, s 15 godina sam počeo profesionalno svirati bubanj, još sam išao u osnovnu školu. Evo primjer, svirao sam u grupi More, pa sam bio s Delfinima. S 18 godina u Rusiji sam proveo šest mjeseci i tamo zaradio toliko para da su svi koji su svirali sa mnom kupili stanove, aute i još im je novca ostalo. A ja sam sve svoje pare potrošio i jedino mi jer ostalo novca za starog polovnog fiću. Ja sam svaki tjedan išao u Pariz, London, Rim, garderoba, odijela, šminka, drobio sam sve i živio sam onako kako se ne živi.

Bio sam popularan, imao sportski auto, lumpovao, provodi se, dotako sam dno života. Tada sam zavapio, daj mi Bože nekog anđela, moji neki prijatelji su umrli pored mene pa i meni na rukama, Split je bio grad droge. Tada sam shvatio da je vrag odnio šalu, ja osobno nisam imao kontakta s tako teškim drogama, marihuana i hašiš bili su moj domet, no prijatelji su mi bili na igli, kokainu. Shvatio sam da je takav život isprazan, da nema smisla imati svaku večer drugu djevojku, čovjek se zasiti.

U tri sata poslijepodne u Splitu pred crkvom iz crkve izlaze dvije cure, jedna viša jedna malo niža, i ta niža je bila moja žena. Trebalo mi je četiri, pet mjeseci da dođem do nje, iz tradicionalne je obitelji, kršćani, nekako sam uspio doći do nje preko moje rodice, hodali smo tri godine u čistoj čistoći što je za mene bilo van pameti, tako da je prva bračna noć bila u vlaku prema Rusiji, nakon tri godine, do tada se nismo ni poljubili za pravo”, posvjedočio je Stavros u razgovoru za Special Happy Show.

Stavros nikada nije krio koliko su mu vjera i molitva bitni u životu. Na misu išao gotovo svakodnevno, a čim se ujutro probudio, čitao bi Bibliju.

”Svako jutro kad se probudin čitan Sveto pismo, molin se svaki dan, al‘ nismo mi neki fanatici. Trudimo se živit vjeru, ali živit vjeru nije lako! Ovaj život koji mi živimo stvarno mi odgovara. Ode su mise u 18 sati, oden na misu i posli toga san miran. Najviše volin klanjanje”, rekao je za Slobodnu Dalmaciju.









Jednom prilikom je izjavio kako mu je najbitnije da su svi njegovi najmiliji živi i zdravi. Podsjećamo, njegov mlađi sin Krešo boluje od hidrocefalusa.

‘Nažalost sam cijeli život nosio križ, mlađi sin mi je bio bolestan od početka. Ali Bogu hvala, on je živ, žena je živa i zdrava, stariji sin isto. Svi smo na okupu, veselimo se kad se nađemo, družimo. Uz malo para smo svi sretni i zadovoljni’, rekao je jednom prilikom za Story.