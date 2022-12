‘ZAUVIJEK SI TU’ Legendarni Oliver Dragojević danas bi slavio 75. rođendan, a mi smo se prisjetili čime nas je oduševljavao i nasmijavao

Prošlo je više od četiri godine otkako je svijet napustio legendarni Oliver Dragojević i za sobom ostavio milijune obožavatelja koji i dalje svakodnevno njeguju uspomenu na njegov lik i djelo. O tome koliko je Oliver značio i znači Dalmaciji, cijeloj Hrvatskoj, a svakako i šire, ne treba previše govoriti. O tome dovoljno govori njegova prisutnost, koju nikakvo vrijeme ne može umanjiti.

Danas bi Oliver slavio 75. rođendan, a s obzirom na to koliko su ga voljeli ljudi kojima je tijekom života bio okružen, bilo bi to pravo slavlje, prepuno pjesme i dobrih šala koje je jako volio. Kao i mnogo puta otkako nas je napustio, sutra će se održati koncert u njegovu čast, u rodnome mu gradu Splitu. Danas, na svojim se društvenim mrežama mnogi prisjećaju svog omiljenog pjevača i prijatelja, a mi smo njemu u čast odlučili prisjetiti se nekih zanimljivosti i anegdota iz njegova života.

Iako je njegov glazbeni talent bio očit još od malih nogu, Oliverova velika želja bila je postati mesarom. Njemu je taj posao, kako je jednom izjavio, zvučao kao posao iz snova. Tada je Oliver živio u siromaštvu, a karijeru koju je ostvario zasigurno nije ni sanjao. Prvi javni nastup imao je s bratom Aljošom i to davne 1957. godine na Radio Splitu s omiljenom pjesmom “Diana”.





Osim što je bio strastveni umjetnik, bio je i strastveni igrač kada bi se u društvu zakartalo. Svi njegovi prijatelji još se uvijek sjećaju svakog puta kada bi Oliver poludio gubeći. Nije dobro podnosio poraz, a smirio bi se tek kad bi igra završila, pa bi se veselo druženje nastavilo. Obožavao je i ići u ribolov, a bio je jako dobar ribar. Na moru, koje ga je opuštalo, bio je svoj na svome i nastojao je u svojoj brodici provesti što više vremena.

U svoju suprugu Vesnu zaljubio se na prvi pogled, kada ju je sreo u Dubrovniku 1973. godine. Ubrzo su postali par, a njihova ljubav jedna je od najljepših priča na našim prostorima. U njihovom se domu nikada nisu slušale njegove pjesme, kao ni domaća glazba. Također, Oliver nikako nije volio pričati o poslu, već je nastojao u privatnom životu uvijek biti sasvim običan čovjek.

Ipak, za svoje obožavatelje je uvijek imao vremena, tako da je rijetko tko ostao bez njegovog autograma. Koliko god bio popularan, Oliver nije mario za materijalno – njegova garderoba svela bi se na dva para traperica te crne i bijele majice. Svoj posljednji koncert održao je u splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu 15. listopada 2017., kada je zapjevao posljednji put pred publikom u sklopu humanitarnog koncerta ‘Vjeruj u ljubav’.

‘Ja to nikad neću zaboraviti’

Nema Oliverovog prijatelja koji se nije barem jednom našao u nekoj smiješnoj situaciji s omiljenim pjevačem. Jednom su se prilikom pjevači Guliano i Petar Dragojević, Oliverov nećak, prisjetili anegdote koja je sve nasmijala.

“Vraćali smo se moj prijatelj i ja s kaićem. Kad smo prolazili kraj Proizda vidjeli smo četvero, petero djece same na obali. To su sve bili Dragojevići juniori”, započeo je priču Giuliano, a Petar nastavio: “Moj otac Aljoša i Oliver su išli na ribe. Ostavili su nas da se kupamo i vratili se bez nas. Sreća da ste vi prošli. Sutradan se cijela Vela Luka smijala.”









Smiješne se situacije sjetila i Oliverova prijateljica. “Ja sam zvala moje na ručak, on je sjedio s nama. Ja govorim: ‘Oliver, hoćeš li s nama na ručak?’, on govori: ‘Što imaš za ručak?’ Ja govorim: ‘Kokoš i krumpire’, a on govori: ‘Ajd, ‘oću’. Kad je došao, ja sam van stavila škorovadu (posuda za pečenje) nasred stola. Bili su tanjuri postavljeni na stol, on govori: ‘Mala, šta će ti ovi pijati?’, ja govorim: ‘Pa za jesti, a on će na to: ‘Mala, što će ti pijati, jesi došla na ljetovanje ili pred sud, makni pijate.’ Kako je on prstima s nama jeo tu kokoš i krumpire, ja to nikad u životu zaboravit neću“, prepričala je njegova sugrađanka.