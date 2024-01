Zatvoren drugi krug natjecanja: Sve pršti od emocija, a mentorima sve piše na čelu

Autor: Barbara Grgić

Nakon zanimljive polufinalne epizode, na rasporedu je veliko finale showa “The Voice Hrvatska”. Četvero kandidata – Martin Kosovec, Luka Novokmet, Ana Širić i Jakov Peruško Rihtar, bore se za vrijednu nagradu i titulu najboljeg vokala.

Uoči finalne epizode su se na društvenim mrežama oglasili mentori, Vanna, Dino Jelusić i Damir Urban s porukama podrške, a sudbina svakog kandidata u rukama je gledatelja.

Sve o finalu The Voicea pratite iz minute u minutu na našem portalu:

21.30 Luka zatvara ovaj krug natjecanja s pjesmom ‘Pokreni se’

“Pokreni se” Gorana Bare i Plaćenika pjesma je s kojom je Luka odlučio nastupiti u drugom krugu natjecanja.

“On je prvi ispunio prijavnicu za Voice”, spomenuo je voditelj, na što mu je Luka odgovorio: “Nismo znali gdje će ovo sve otići, ali evo došli smo do tu”, rekao je Luka ne skrivajući suze.

“Postoji ono što postoji, a to je da si ti u finalu. Postoji i da si dobro otpjevao Bareta i ne znam kaj da ti velim, puno sreće dalje”, odgovorio mu je mentor Davor Gobac.

21.22 Ana je na pozornicu izašla s pjesmom ‘Da sam ja netko’









Ana iz Posušja je u ovom krugu natjecanja odlučila zapjevati pjesmu “Da sam ja netko”, grupe Indexi.

“Hvala ti najljepša što si me izabrala kao mentora, jako sam ponosan na tebe”, rekao je Urban Ani nakon njene prekrasne izvedbe.

21.15 Martin izvodi ‘Sjaj u tami’









Martin Kosovec u ovom dijelu natjecanja izvodi legendarni hit grupe Dorian Gray, “Sjaj u tami”.

Njegova mentorica Vanna nije mogla skriti emocije. “Ljudi plaču kad te slušaju kako pjevaš. Dobro da nisi ni svjestan toga. Evo, s ovom pjesmom nekako sam smatrala da veliki talenti imaju i veliku odgovornost, evo”, jedva je Vanna dovršila u svom izlaganju, a izraz na njenom licu govorio je više od bilo kakve riječi.

21.04 Jakov izvodi ‘Ostala si uvijek ista’

U drugom dijelu showa natjecatelji izvode pjesme koje su dogovorili sa svojim mentorima. Redoslijed izvedbi je isti kao i u prvom dijelu. Jakov je odabrao pjesmu “Ostala si uvijek ista”, a dvoranom se prolamao pljesak za vrijeme njegove izvedbe.

“Mentor treba psihoterapiju što prije. Pošto se uvijek raspričaju drugi mentori, a ja pokušavam biti kratak i konkretan…”, rekao je te je otkrio da su tek prije koji dan odlučili da će Jakov izvesti ovu pjesmu.

“Na prvu to nije bilo to, a na drugu je to postalo lagano to, a na treću dobijete to što ste čuli danas. Ne znam tko bi u dan i pol pod ovakvim presingom uspio naučiti pjesmu i ovako je izvesti. Jakov nikad ne zezne, to je nešto predivno, zato postoji razlog zašto ja vjerujem u njega. Ubio me s ovim”, dodao je Dino.

21.00 Vanna i Dino oduševili izvedbom duetom

I dok gledatelji vrijedno tipkaju brojeve telefona i SMS-ove za svoje favorite, Vanna i Dino odlučili su zajedničkim snagama izvesti pjesmu “Please Forgive Me”, Bryana Adamsa.

20.50 Glasovanje otvoreno

Linije za glasanje upravo su otvorene.

20.49 Luka zatvorio prvi krug nastupa

Na pozornicu je stigao Luka Novokmet koji je Davorovu timu. Pjevao je pjesmu “You Do Something To Me Paula Wellera”.

“Šta da velim za Luku, uvijek su to neki jaki dojmovi. Luka je prošao sve testove koje je mogao i zbilja nije mogao bolje otpjevati”, kazao je Gobac.

20.41 Energičan nastup simpatične Ane

Medicinska sestra Ana Širić iz Urbanovog tima treća je finalistica koja je izašla pred publiku i mentore – i to s pjesmom “If I Can Dream”, Elvisa Presleyja.

“Kad je čovjek sluša, zaboravi da je u ulozi mentora. Moglo se dogodit da sam zaboravio stisnuti ovu glupu gljivu koliko zaboravim. Jedva čekam da završi sve i da snimiš ploču”, rekao je Ani mentor Davor.

20.32 Martin ponovno izvodi Franka Sinatru

Martin, koji inače slovi za jednog od najvećih favorita showa nastupa s pjesmom “My Way”, Franka Sinatre.

“Sjećam se te audicije, kad su krenuli prvi taktovi – rekla sam – je li moguće da će netko pjevati ‘My Way’ na audiciji. Sad znam ne samo da je bilo moguće nego je sve uvelo u čudesno putovanje Martina Kosovca. Svaka čast, bravo, Martine”, rekla je Vanna po završetku Martinove izvedbe na kraju koje se studijem u Prisavlju prolomio gromoglasan pljesak.

20.25 Prvi nastupa Jakov

Redoslijed večerašnjih nastupa određen je ždrijebom, a prvi je na redu tim Dino, odnosno njegov kandidat – Jakov. Jakov je zapjevao pjesmu “Arms of a Woman” Amosa Leeja.

“Neke stvari su drukčije u odnosu na audiciju. Imao je jako lijepi moment, okrenuo se prema svom taboru, prema jednoj osobi gore. Jakove, tu smo gdje jesmo. To je to. Bravo. Ponosan sam na tebe i hvala ti na svemu”, kazao je Dino.

20.20 Zajednička izvedba

Svi su dosadašnji natjecatelji četvrte sezone na samom početku finalne večeri zajedničkim snagama izveli pjesmu “Walking On Sunshine”.

20.15 Početak finalne večeri

Započela je finalna večer četvrte sezone hrvatske inačice showa “The Voice”. Za pobjedu se večeras u studiju na Prisavlju bore Ana, Luka, Jakov i Martin.