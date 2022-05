‘ZATVOR ĆU DOŽIVJETI KAO NAJSKUPLJI REALITY SHOW’ Vampirici Olji prijeti zatvor, oglasila se prvi put od šokantne presude

Autor: Dnevno.hr/Š. P.

Nakon što je na Županijskom sudu u Splitu osuđena po tri od pet točaka optužnice za pronevjeru te u dvije godine mora vratiti više od 1,6 milijuna kuna, splitska reality zvijezda, ‘vampirica’ i posrnula poduzetnica Olja Einfalt Mihovilović najavljuje žalbu i spremna je na odlazak iza rešetaka.

Nakon presude, srpskim je medijima, naime, izjavila da nema toliko novca te da će, ukoliko joj žalba bude odbijena, svoje morati odslužiti u zatvoru.

“Osuđena sam za pronevjeru. Izrečena mi je kazna od godinu dana zatvora, odnosno pet godina uvjetno, a imam rok od dvije godine da isplatim 200.000 eura. Pokušat ću dokazati da je došlo do greške u knjigovodstvu. Ako ne uspijem, idem u zatvor. Ja 200.000 eura nemam i ne znam kako da ih nabavim za dvije godine. Ako se to dogodi zatvor ću doživjeti kao najskuplji reality i tamo ću odležati svoju kaznu”, izjavila je Olja.





Podsjetimo, dobila je deset mjeseci zatvora za prvu točku optužnice po kojoj su ona i suprug milijun i 121 tisuću kuna zadržali za sebe. Šest mjeseci joj je izrečeno zbog druge točke optužnice, odnosno utaje poreza od 35.000 kuna na štetu države, dok se treća točka odnosi na utaju poreza od 489.000 kuna, za što je dobila dobila šest mjeseci.

Izrečena joj je jedinstvena kazna od jedne godine zatvora koju neće odslužiti ako u roku od 5 godina ne napravi novo kazneno djelo, a dobila je i rok od dvije godine za vraćanje sveukupne svote koja prelazi 1,6 milijuna kuna. Još dvije točke optužnice su odbačene te je obvezna podmiriti troškove postupka.

S pokojnim suprugom Markom godinama je, naime, vodila nekoć popularni modni brand “Skandal“. U nekoliko godina prerastao je u lijepu poduzetničku priču, odnosno, tvrtku s 22 trgodine i stotinjak zaposlenih. Danas se pokušava obraniti od optužbi da je sa suprugom nezakonitim radnjama ‘isisala’ više od 17 milijuna kuna.

“Postao je to kompleksan sustav koji je prerastao naše mogućnosti. Marko se bavio financijama, kreditima, maloprodajom, širenjem, a ja sam bila zakopana u studiju, dizajnirajući naše modele”, izjavila je, na splitskom Županijskom sudu Olja Einfalt Mihovilović.

Tada je, kaže, četiri puta godišnje odlazila u Kinu te nadzirala proizvodnju i distribuciju robe. “Ta Kina nas je i ‘ubila’, Marko je smatrao da proizvodnju zbog konkurentnosti treba prebaciti u Kinu. Morali smo za svaku kolekciju napraviti po tisuću komada jednog uzorka u jednoj boji, bio je to izniman posao. Marko je nekontrolirano počeo širiti maloprodaju kako bi sve to proizvedeno imali gdje prodati i tu je napravio pogrešku, imao je nedovoljno menadžerskog znanja i mogućnosti”, izjavila je Olja i dodala da se nije bavila poslovnim dijelom njihove priče te da joj suprug to nije ni dopuštao.

Kriza 2008. godine ih je, kaže, potpuno uništila. Tvrdi i da je, vjerujući suprugu, kao direktorica potpisivala sve što je dobila, bez ikakvog znanja o osnovnim pravnim i ekonomskim pojmovima.