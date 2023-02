‘ZASTRAŠUJUĆE I BESKRAJNO TUŽNO’ Tatjana Jurić proslavila rođendan i podijelila svoje emocije: ‘Ni sutra nam nije zagarantirano’

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Poznata voditeljica Tatjana Jurić podijelila je nekoliko fotografija na Instagramu i otkrila na kojoj destinaciji uživa s prijateljima. Trenutno se nalazi u Maleziji, točnije u Kuala Lumpuru, glavnom i najvećem gradu te države.

Tatjana otkrila je da je svoj 41. rođendan dočekala na 10-ak tisuća metara, u avionu. Te je trenutke podijelila sa svojim pratiteljima, napisavši dirljiv tekst u objavi.



“Moj rođendan smo, eto ništa nisam znala, dočekali točno u ponoć, na desetak tisuća metara, upravo u avionu turske tvrtke. Pomisao na to da meni tamo negdje gore stiže torta uz Happy B’Day, dok dolje otac za ruku drži svoju ispod ruševina preminulu kćer, zastrašujuća je i beskrajno, beskrajno tužna. Bebice koje su ostale bez roditelja, djedovi i bake koji oplakuju svoje unuke, razrušeni životi i sudbine koje i nas same moraju dotaknuti. Tisuće sudbina svakoga dana za koje nikada ni ne doznamo. Svijet je zastrašujuće mjesto, a to koliko i kako život može biti ohol i udariti, vjerujem, do sada je većina nas već spoznala”, napisala je Tatjana te dodala:

“Ni sutra nam nije zagarantirano, a kamoli sljedeći rođendan. Hvala našem domaćinu na divnom putovanju u Maleziju i hvala im što su nas, unatoč nacionalnoj tragediji, zgotovili do kraja; pa i, evo, slavili rođendan. Nije vrijeme od slavlja, posve mi je jasno, pa opet – svaki pojedinac stoički na svom radnom mjestu, s osmijehom na licu. May Allah ease your pain, dear friends. And thank you. Filmiće i lijepe trenutke s putovanja, podijelit ću kad u Turskoj prođu dani žalosti. Puse svima i hvala na čestitkama.”







“Od hindu hrama u pećini, preko džamije do Chinatowna, nema gdje danas nismo bili. Primijetite molim da je ista krpa od cijelog dana sada na – glavi. Žena se mora snaći. Lagana večera i laku noć”, poručila je radijska i televizijska voditeljica uz najnoviju objavu, na kojoj pozira u predivnom izdanju.