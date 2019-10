Zašto ženama klecaju koljena zbog ćelavaca? Bez dlake na jeziku, o muškarcima koji dlake nemaju na glavi

Autor: Dnevno

Ako već nije kompleks, ćelavost je zasigurno kompleksna tema o kojoj mnogi muškarci ne žele govoriti. Čak ni oni za koje se smatra da nemaju dlake na jeziku, s teškoćom progovaraju o gubitku tih istih dlaka s glave.

Kad krenu muke i kad se proćelavi muškarac susretne s prvim gubitkom dlake, kreće mahnito traganje za šamponima, losionima ili tabletama koje pospješuju rast kose. “Od preparata do aparata”, tako bi se otprilike mogao opisati put jednog ćelavca, jer kad shvate da se sav uloženi novac u čudotvorne preparate koji garantiraju rast bujne grive- nije isplatio, poseže se za posljednjim rješenjem, a to je mašinica i šišanje onog što je preostalo na “nulu”.

Ne znamo s druge strane čemu toliko drame oko ispadanja kose, kad su ćelavi muškarci pravi magnet za žene. Prema istraživanjuma Sveučilišta u Pennsylvaniji, ćelavce smatramo dominantnijima i uspješnijima. I sam ćelav, znanstvenik Albert E. Mannes koji je nadgledao i provodio istraživanje, bilježio je kako ljudi reagiraju na fotografije ćelavih muškaraca. Pokazivao im je fotografije muškaraca s kosom, a potom fotografije istih muškaraca bez kose. Ispitanici su rekli kako su ćelavi muškarci dominantniji, jači i veći. No vrag je u detalju. Da bi dobio alfa značajke, muškarac mora biti potpuno ćelav. Proćelavi i oni s ostacima kose smatrani su manje privlačnima i slabijima. Zato je Mannes ponudio i savjet svim muškarcima koji gube kosu: ako već ćelavite, obrijte glavu čim prije.

No što je to ženama toliko privlačno kod ćelavih muškaraca? Kod ćelavaca neke druge stvari dolaze do izražaja, poput osmijeha, pogleda, strukture i crta lica preko držanja. Uostalom, onaj muškarac koji prihvati svoju ćelavost i pretvori je u seksi oružje, znači da je više nego siguran u sebe, a ima li što izazovnije od samopouzdanog muškarca.





Mnoge dame ne mogu odoljeti ćelavcima, a to je i znanstveno dokazano. Naime, ćelavi muškarci doslovce su hodajući testosteroni (odnosno imaju povećanu razinu tog hormona u krvi), što znači i da su mnogo spretniji u krevetu i seksipilniji.

Vin Diesel, Bruce Willis, Dwayn Johnson, Jason Statham samo su neka od holivudskih imena, koja zauzimaju redovito top mjesta na listama najseksi muškaraca svijeta. Da, žene ćelavce smatraju hodajućim seksom, stoga kad se sve zbroji i oduzme, ćelavost nije nedostatak, već prednost.