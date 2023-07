Zašto u Dubrovniku kažu Franja, a ne Franje Tuđmana? Stigao odgovor s neočekivane adrese

Autor: Z.S.

Most dr. Franja Tuđmana ili Most Dubrovnik povezuje dvije obale zaljeva Rijeke dubrovačke kod grada Dubrovnika. Sama ideja o njegovoj izgradnji stara je 30-ak godina, a most je završen i pušten u promet u svibnju 2002. godine.

A poslije izgradnje predmet spora između dvije političke struje bio je kako će se zvati. Hrvatske ceste stale su tomu na kraj i nazvale most imenom prvoga hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana.

Ono što je, međutim malo potom mnoge zbunilo je zašto na tabli stoji Mosta dr. Franja Tuđmana, a ne Franje. Odgovor se krije u deklinaciji karakterističonj za dubrovački kraj.





A evo što umjetna inteligencija, odnosno Chat GPT, kaže zašto u Dubrovniku kaže Most Franja Tuđmana, a ne Franje.

“U Dubrovniku, glavnom gradu Dubrovačko-neretvanske županije u Hrvatskoj, postoji most koji nosi ime “Most Franja Tuđmana”. Imena mostova često se odabiru u skladu s lokalnim običajima i povijesnim kontekstom. U slučaju imena mosta u Dubrovniku, odlučeno je da se koristi oblik “Most Franja Tuđmana” kao počast Franji Tuđmanu, prvom predsjedniku Republike Hrvatske. Ovaj oblik naziva može se smatrati lokalno prihvaćenim i uobičajenim u Dubrovniku”, navodi, a na pitanje što je dubrovačka deklinacija kaže sljedeće:









“Dubrovačka deklinacija je poseban oblik deklinacije koji se koristi u govoru i pisanju u Dubrovniku, grad u Hrvatskoj. To je varijanta standardne hrvatske deklinacije koja se razlikuje u nekim gramatičkim oblicima, posebno kod imenica, zamjenica i pridjeva. Dubrovačka deklinacija ima nekoliko karakterističnih značajki, kao što su promjene u oblicima padeža, rodovima i brojevima. Ta varijanta deklinacije ima svoje korijene u povijesnom razvoju dubrovačkog govora i tradicionalno se njeguje kao dio lokalnog jezičnog identiteta.”