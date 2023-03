‘ZAŠTO SI TAKAV KOSTUR? JEDI!’ Nikolina Pišek objavila znakovitu poruku: ‘Budimo blaže prema sebi. Volimo se. Sebe i druge žene’

Voditeljica Nikolina Pišek je na Instagramu napisala inspirativnu objavu s porukom za sve žene, a u njoj se dotaknula i komentara koje žene dobivaju na račun svog izgleda.

“Žene, tigrice, majke, tješiteljice… Udarnice kada treba, njegovateljice, prijateljice, ljubavnice, hraniteljice, lavice. Uvijek previše, nikad dovoljno, neadekvatno dotjerane, previše izazovne, nikada odmorne, a nedovoljno angažirane, više bi se trebale dati na poslu, duže kod kuće, bolje obrazovati djecu, njegovati muževe, tugovati s mjerom, ne mučiti ljude sa svojim bolom, više se smijati, ali ne koketno, biti privlačne, ali ne vulgarne. Budi dama, ne nosi toliko kratko, ostavi nešto i za maštanje… jedi. Muškarci vole malo mesa na kostima. Zašto si se toliko zapustila? Idi na dijetu, pojedi salatu. Zašto si takav kostur…? Jedi”, piše Nikolina.



Objavu je zaključila porukom za sve žene.

“Budimo blaže prema sebi. Volimo se. Sebe i druge žene. Sebe u životima drugih. Sjetite se koliko ste postigle u odnosu na isti dan prije godinu dana. Koliko ste života donijele na svijet. Koliko vam taj svijet želi zahvaliti za iste… Dobile cvijeće ili ne, koga briga? Mi smo jedan svaka za sebe’, napisala je Nikolina i u hastagu dodala ‘Dan žena uskoro”.

Inače, o figuri Nikoline Pišek godinama se raspravlja, a više je puta na društvenim mrežama komentirana upravo iz razlog jer neki smatraju da je premšrava. 2015. godine kada je objavljivala fotografije u bikiniju, a na kojima su se ocrtavala njena rebra, pisali su joj: “Daj pojedi ćevape s kajmakom da ti se ne vide rebra više”.









S druge strane, pet godina ranije je otkrila kako je nakon rođenja svoje kćeri Hane, vodila bitku s anoreksijom te kako je počela jesti tek nakon što joj je liječnik zaprijetio da će je strpati u bolnicu.

“Imala sam velikih problema s dojenjem. Nekoliko dana nakon Haninog rođenja dobila sam mastopatiju, odnosno upalu dojki. Nakon 72 sata užasnih bolova i nespavanja, otišla sam kod liječnice i zamolila je da mi da tablete protiv laktacije. Ona očito nije shvatila koliko sam psihički iscrpljena te me uvjeravala da će se sve regulirati, da budem uporna te da i dalje pokušavam dojiti. Ukratko, nije mi dala tablete. Kad sam došla kući, bila sam toliko očajna da sam odlučila zaustaviti proizvodnju mlijeka na prirodan način – prestankom unošenja hrane. Sljedećih tjedan dana nisam ništa pojela, upala se smirila i mlijeko je prestalo teći. No, i ja sam izgubila osjećaj gladi te sam i sljedećih mjeseci jela minimalno”, ispričala je za tada Gloriju.

“Na kraju sam spala na 43 kilograma, a visoka sam 173 centimetra. Bila sam si neopisivo lijepa tako mršava, a svi oko mene su bili zgroženi kako izgledam. Kosti zdjelice vidjele su mi se na leđima. Bio je to čisti slučaj anoreksije. Shvatila sam to kad sam čula jednog oca kako ispod glasa govori svojoj djeci pokazujući prstom u mene: `Djeco, tako vam izgleda anoreksija`. Ubrzo nakon toga liječnik mi je na rutinskom pregledu rekao da će me hospitalizirati ako ne počnem pošteno jesti. Tad sam se osvijestila i počela jesti, a oporavak je trajao oko godinu dana”, dodala je.