‘ZAŠTO NEMAM TAKVU CURU?’ Filip Riđički o kriterijima pri odabiru partnerica: ‘Nikad nisam bio gu*ica i si*a tip, ali volim mršavije’

Glumac i radijski voditelj Filip Riđički progovorio je o idealima ženske ljepote koji se nameću putem reklamnih plakata te je otvoreno priznao da je kod sebe primijetio ‘blagi seksizam’.

‘Uhvatim se kako se navikavam na billboarde na kojima su fotošopirane polugole supermanekenke i da je to standard kojemu sve žene trebaju stremiti. Očekujem da žena treba izgledati na neki način i zapravo nesvjesno podržavam sustav u kojem žena nema pravo izgledati kako hoće. Svojim odabirom i preferencama signaliziram što je poželjno. Znači, krenuo sam od sebe jer i ja na neki način sudjelujem u tom svemu’, rekao je ‘Matija’ iz Zabranjene ljubavi.



Za 24sata je priznao da mu izgled, pri odabiru partnerica, nije bitan, no uvijek su ga privlačile mršavije žene.

‘Uvijek su me privlačile mršavije žene, no fizički izgled mi prestaje biti toliko bitan. Za razliku od svojih prijatelja, nikad nisam bio ‘guzica i sise’ tip, ali imao sam preference po pitanju tjelesne konstitucije. Uspoređivanje nam se prirodno nameće, vidimo neku reklamu i zapitamo se: ‘Zašto ja tako ne izgledam?’ ili ‘Zašto ja nemam takvu djevojku?’. A koja je uloga muškarca u svemu tome? Ima rečenica u pjesmi: ‘Od mene se očekuje da od tebe to očekujem”, otvorio se Riđički.

Filip je u seriji 'Crno-bijeli svijet' glumio novinara Kipu, a sad je otkrio da se nada snimanju još pokoje sezone, iako je spreman za nove uloge u kojima ne glumi 'poletnog tipa'.









‘Bio bih jako sretan da se snimi još jedna sezona, a po reakcijama ljudi rekao bih da bi svi to voljeli. Iako, spreman sam za neku novu ulogu. Cijeli život glumim te neke mlađe, poletnije tipove i sanjarim o nekoj ozbiljnijoj ulozi. U predstavi ‘Vrpca’ konačno sam igrao tipa koji ima neke ‘kosture u ormaru’. Veselilo bi me i da napokon glumim negativca’, izjavio je.