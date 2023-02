‘ZAŠTO MENE GRLIŠ? ČIJI SI TI MUŽ?’ Na vjenčanju nastala pomutnja, mlada nezadovoljna: ‘Ne znaš tko je Zdravko Čolić?! S kojeg si planeta?’

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Na ljubavnu avanturu u “Braku na prvu” odlučili su se Marko Antunović i Miljana Popović, na čijem su sinoćnjem vjenčanju prisustvovali svi kandidati showa. Kandidati su pozitivno reagirali na novi par i smatraju da će se vjerojatno stvoriti nekakva pomutnja između ostalih parova, posebice onima koji nisu pretjerano bliski.

Marko je bio jako uzbuđen čitajući zavjete pa mu je glas drhtao, a on se tresao. Miljana nije imala klasičan zavjet, nego stihove. Nakon poljupca i čestitki, uslijedilo je fotografiranje. Novi su supružnici na prvu kliknuli i nisu mogli prestati pričati.

Miljanu je šokirala činjenica da Marko ne zna tko je Zdravko Čolić pa se pribojava kako će mu se svidjeti njezina playlista. “S kojeg si ti planeta? Svi znaju pjesme Zdravka Čolića. Ne znam kako će izgledati naš tulum”, komentirala je Miljana. “Njezina energija mi se čini intenzivna i pomalo kaotična”, priznao je Marko.





Miljana je tijekom večeri primijetila par koji joj djeluje jako umjetno, a to su Lorena i Stefan. “Ona djeluje vrlo posesivno, a on kao da to radi na silu, ti neki ‘jedva dodiri’ koji mu ne odgovaraju”, komentirala je. Lorena i Stefan također nemaju lijepe riječi za Miljanu i Marka, a Lorena smatra da si karakterno uopće ne pašu, a i da je Miljana fizički puno zgodnija od njega. Stefan smatra da je Miljana danas lijepa samo zato što je sva “namontirana”.

I Petra se tijekom večeri odlučila upoznati s Miljanom, a nju je oduševilo što je završila medicinu. “Apsolutno mi nije djelovalo da će mi reći da je liječnica. Stvarno sam se oduševila, za svaku pohvalu”, kazala je Miljana. Zabava se nastavila na plesnom podiju, a svi su bili opušteni i oduševljeni dobrom atmosferom, dok je zvijezda večeri i glavni plesač bio Dario.

Večer se polako završavala, kandidati su bili veseli i opušteni, a Marko i Andrea su se čak i poljubili. No, između Miljane i Stefana dogodio neki nesporazum jer ju je Stefan došao zagrliti i reći joj kako joj je muž odličan tip. Miljani se to nije svidjelo jer nisu prijatelji i on ima svoju ženu. “Rekla sam mu, oprosti, zašto ti mene grliš, čiji si ti muž? On se iznervirao i okrenuo se. Meni to nije u redu, ta njegova djevojka će se možda osjećati loše. Meni je to prešlo neku granicu, nisam toliko opuštena s ljudima”, komentirala je Miljana cijelu situaciju.