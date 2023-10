Zašto je Tajči na vrhuncu slave otišla u Ameriku? S 19 godina je imala sve, a onda se naglo povukla

Autor: I.D.

Nakon što se pojavila talentirana smeđokosa djevojka s moćnim glasom, Tatjana Cameron Tajči, brzo je postala poznata i stvorila je vlastiti prepoznatljiv imidž, postajući poznata kao hrvatska verzija Marilyn Monroe! Danas priznaje da je teret slave bio prevelik

Nastupom u Zadru projekt Tajči postaje nezaustavljiv, a ona zbog hitova poput “Smokvica”, “Moj mali je opasan” i “Dvije zvjezdice” etablira se kao tinejdžerska ikona bivše države.

S 19 godina je Tajči imala sve, ali to sve postalo je previše. Zašto je dvije godine kasnije, na vrhuncu slave – otišla u Ameriku, intrigiralo je javnost godinama. Ona se povukla, udala, osnovala obitelj i posvetila se duhovnoj glazbi.





Danas priznaje da je teret slave, brend koji je stvarao sve veći pritisak da bude više Tajči, a manje ona, emotivne traume, kao i želja za profesionalnim razvojem – sve su to razlozi zbog kojih iz najveće slave odlazi u potpunu anonimnost, ispričala je Tajči za HRT.

Tajči je zbog bolesti ostala nažalost bez supruga, no život joj je i dalje ispunjen pjesmom i ljubavlju – uz sebe ima trojicu sada već odraslih sinova – i još uvijek vjerne fanove, koji će i danas – da ih probudite usred noći – znati svaki stih njenih bezvremenskih hitova.

Nosila se s nizom kritika

Tajči se na vrhuncu slave suočavala s kritikama na račun izgleda te je dala savjet mladima koji se suočavaju s body shamingom.

“Strašan je pritisak, ja imam tri sina koja su isto doživjela pritisak, jer ne odgovaraju tim nekim muškim standardima. Za tridesetu godišnjicu ‘Hajde da ludujemo’ izvukla sam narančastu haljinicu i gledam ‘Kako sam bila tanka, mršava’, kako su mi u to doba govorili ‘kak si debela, daj noge, trbuh’, a ja gledam i vidim ‘nema me’. Na tome treba raditi i trebamo osvijestiti što je body shaming i kako voljeti svoje tijelo, svaku boru, sve takvo kakvo je”, zaključila je Tajči.









Pjevat će u Lisinskom nakon 30 godina

Tajči više od 30 godina nije nastupala u Koncernoj dvorani Vatroslav Lisinski. “Jako sam uzbuđena, kad sam doma vježbala zamislila sam si publiku, pozvala sam brdo svojih prijatelja, vratilo me u taj zagrebački feeling. Pjevat ću prekrasne pjesme i uživat ću”, rekla je Tajči za HRT.









Dirigent Simfonijskog orkestra HRT-a s kojim će Tajči nastupiti u Lisinskom 11.10. je Alan Bjelinski, maestro koji je dirigirao i kada je pobijedila s ‘Hajde da ludujemo’ na Jugoviziji.

“Sva sam se naježila. To je takva čudesna koincidencija, cijela priča tog koncerta kako se sve posložilo je čudesna, i u tom trenutku Alan i ja razgovaramo na telefon i rekao mi je ‘Sad ćemo se opet naći nakon svih tih godina’, zamislite, to je bio njegov dirigentski debi”, rekla je Tajči.

“Imamo prekrasan repertoar, meni najdraža pjesma ‘Somewhere over the rainbow’, to mi je zaštitnička pjesma, pjesma ‘Smile’, koja govori kako nakon svega što smo prošli još uvijek se možemo osmjehnuti tim pozitivnom osmijehom punim nade i optimizma. Nadam se da ću moći pjevati od svih tih silnih emocija”, najavila je Tajči.