‘ZAŠTO JE POTREBNO DA SE POLITIČARI SKIDAJU?’ Gradonačelnik Svete Nedelje golišavim izdanjem razbjesnio mnoge: ‘Bilo bi mu bolje da se uhvati posla nego da pokazuje tijelo’

Autor: Dnevno.hr

Dario Zurovec i partnerica Helena Janjušević u nedjelju navečer u četvrtoj emisiji Plesa sa zvijezdama plesali su paso doble i osvojili 27 bodova. Saborski zastupnik i gradonačelnik Sv. Nedjelje na velikoj pozornici se pojavio golog torza i pokazao isklesano tijelo. Iako su svi pohvalili pločice na njegovom trbuhu, članovi žirija nisu imali toliko komplimenata za njegov ples.

“Ciboci challenge je prihvaćen u finalnoj emisiji. Znači treba doći do finala. To je onaj stari plesni trik kad nemaš što drugo pokazati u plesu skineš majicu i nadaš se najboljem. Jedini shape koji si imao je kroz ruke. Sve one karakteristike pokušao jesi, uz sve nedostatke, ovo je bila tvoja najbolja izvedba dosada”, rekao je Marko Ciboci.

“Ja mislim Helena da si ti jedina ili bar prva žena u Hrvatskoj koja se uhvatila u koštac i sukobila s političarom. Igor je rekao da političari trebaju plesati. Ja mislim da bi bilo potrebno da se političari skidaju. Baviš se utrkom Spartan, mislim da te taj sport dobro izgradio. Za razliku od Marka ja mislim da ste imali taj shape i dobro ste izgledali. Sve u svemu ide naprijed i meni se to sviđa”, dodala je Larisa Lipovac.





Gledatelji su još uvijek pod dojmom Zurovčevog seksi nastupa pa su tako komentirali: “Zašto je potrebno da se političari skidaju na televiziji?”, “On je za Rockya žgoljo”, “Došao je u emisiji zbog publiciteta” bili su neki od komentara na društvenim mrežama. Ipak, jedanom korisniku je posebno zasmetao Zurovčev nastup.

“Gradonačelniku Svete Nedelje bi bilo bolje da se uhvati posla nego da pokazuje tijelo na televiziji! Javne površine u Svetoj Nedelji i okolnim mjestima, prvenstveno mislim na Rakitje, su užasno prljave, dvije od tri glavne ulice u Rakitju nemaju pješačke staze pa nam se djeca guraju po kolniku s kamionima i autobusima, na kolniku rupa do rupe, uz rubnjake stoje kamenčići za posipanje još od zime 2021. pa s ovim novim od ove zime imamo 5 cm naslaga, javne površine se nečiste, dječja igrališta bez rasvjete itd…Bitno da je populistički ukinuo prirez, a taj mali iznos građanima ništa ne znači, prirez je trebalo ostaviti za održavanje javnih površina i gradnju cesta. Ako ovako nastavi ovo bi mu mogao biti zadnji ples sa zvijezdama kao gradonačelnika Svete Nedelje” napisao je korisnik.