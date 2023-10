Zašto je Aleksandra Prijović toliko popularna u Hrvatskoj i regiji? Srbi otkrili tajnu uspjeha

Autor: H.B.

Srpska pjevačica Aleksandra Prijović u gotovo rekordno kratkom roku postala je regionalna megazvijezda. Ovih se dana uglavnom piše o tome kako je uspjela rasprodati tri koncerta u zagrebačkoj Areni i šuška se da bi mogla i četvrti, kao i da je uspjela tri puta napuniti beogradsku Štark Arenu što nije uspjelo nikome njezine dobi. Prijović je popularnija među mlađim generacijama, ali sve više dopire i do onih nešto starijih posebice ovih dana kada je u žiži zbivanja No, svakako ostaje još dobar dio ljudi koji se pita kako je ova pjevačica tako brzo i naglo doživjela uzlet i kako je uspjela čak tri puta za redom rasprodati dvije najveće dvorane u regiji.

Iza 28-godišnje Aleksandre su svega tri studijska albuma, na sceni je desetak godina i o njoj se zapravo i ne zna previše, osim da joj se predviđa još veći uspjeh. Pa u čemu je onda tajna Aleksandrine popularnosti i uspjeha? Na to su pitanje pokušali odgovoriti srpski mediji Kurir i Telegraf i priča je dosta zanimljiva.

Kako je sve počelo

“Cijeli život je u muzici, ili je možda bolje reći da je muzika u njoj. Nije prva u obitelji koja je pjeva, a najbliža osoba koja je to radila bila je njena majka Borka. Znala je Aleksandra od malena što je to ‘kafana’ u kojoj je i sama još od 13. godine. Tada se s majkom javila čuvenom Mići Nikoliću kod kog je snimila pjesme Majko i Boli svaka tvoja reč, ali to nije bio pravi trenutak za nju. Znale su to i ona i Borka, pa se Aleksandra odmah prijavila na Zvezde Granda. Osvojila je visoko treće mjesto i tada je sve počelo”, pišu srpski mediji.





Majka ju je, kako pišu, odvela kod Steve Simeunovića koji joj je napisao pjesmu “Za nas kasno je”. “Kako je tada znala reći, nije polagala velike nade u ovu pjesmu. Mjeseci su prolazili, ništa se značajno s njom nije događalo, a onda je naglo eksplodirala”, pišu Srbi onda se pitaju što je na kraju presudilo kod njezina uzleta.

“Je li je do toga što je počela pjevati u Zvezdama Granda ili je neka sretna zvijezda pomogla Aleksandri, ali pjesma se odjednom počela masovno slušati. Postala je i hit godine”, pišu srpski mediji.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Aleksandra Prijovic (@aleksandraprijovic)







Koja je tajna?

Prijović je tada snimila duet s jednim od najpopularnijih izvođača u regiji, MC-jem Stojanom, riječ je o pjesmi Šta bi, koja je također postala veoma popularna. No, srpski mediji ističu kako je značajno na popularnosti dobila kada je ušla u vezu s Filipom Živojinovićem, sinom Bobe Živojinovića i posinkom Lepe Brene.

“Tada se događa jedna od najznačajnijih promjena u njenom životu, kako na privatnom tako i na poslovnom planu, upoznaje i ulazi u emotivnu vezu s Filipom Živojinovićem. Uslijedio je duet koji ju je vinuo u zvijezde i koji danas na svakom nastupu izvodi. Riječ je o pjesmi “Litar vina, litar krvi”, koju je snimila s Acom Pejovićem. Od tada, pa do danas, Aleksandra nije snimila pjesmu za koju se ne može reći da nije bila popularna među ljudima”, tvrde srpski mediji.









Zanimljivo, srpski mediji tvrde da je njezina tajna zapravo nije u tome što je radila, već što nije htjela raditi. “Velika tajna njenog uspjeha zasigurno leži u onome što je odbijala raditi, zajedno s Filipom. Stvar je u tome što loša pjesma nije dolazila u obzir. U svaku se moralo vjerovati i svaka je morala biti maksimalno dobro odabrana i sređena do najsitnijih detalja. Mnoge pjesme su joj se nudile, ali je ona u dogovoru s Filipom snimala sama one u koje su duboko vjerovali. Nisu dolazili u obzir prosti, vulgarni i tekstovi bez priče”, navode Srbi.

Najbrži milijun

Interesantan je detalj da je Aleksandra postavila srpski rekord u brzini u kojoj video dosegne milijun pregleda na YouTubeu, a uspjelo joj je to s pjesmom Senke. Do milijuna je dogurala u manje od 24 sata.

“Prvi album ‘Testament’ došao je kao šlag na tortu nakon ogromnog hita Senke i postigao je veliki uspjeh. Aleksandri je itekako digao cijenu i vinuo je među zvijezde. Tada je već bilo jasno da se ona ne zeza i da neće tek tako odustati od namjere da postane najveća mlada zvijezda na ovim prostorima”, pišu srpski mediji.

Aleksandra i Filip su se vjenčali 2018. godine i godinu dana kasnije dobili su dijete, a potom brzo nakon toga ona je ostala trudna i 6. ožujka 2019. rodila je sina Aleksandra. Sve vrijeme Aleksandra se i dalje bavi glazbom pa tako izbacuje pjesmu Uspomene i nakon toga snima duet sa Sašom Matićem, pjesmu Ko si ti, a onda joj izlazi i singl Neponovljivo. Napravila je i hit Bogata sirotinja, a njezina pjesma Duguješ mi dva života bila je jedna od naslovnih pjesama na soundtracku hit serije Ubice mog oca.

‘Ima ono nešto’

Nakon toga pak slijedi regionalni hit Legitimno, pa onda i suradnja s bendom Lexington za pjesmu Dođi sebi te na koncu pjesma koja joj je, kako pišu Srbi, omogućila da napuni bar jednu od tri Arene, pjesma Zvuk tišine.

Prijović je na koncu izbacila još jedan album, Devet života, a tada se već njezine pjesme mogu čuti posvuda, od klubova, automobila, kafića, stanova i kuća… Na koncu srpski mediji naglašavaju da je Aleksandra sve ovo stekla jer “ima ono nešto”.

Svojim glasom je, kada se pojavila, podsjećala na Cecu. Oni koji su željeli otežati put ka ostvarenju snova, govorili su ‘još jedna u nizu koja se loži da bude Ceca’ ‘opet kopija’, i daleko neumjesnije komentare. Dodatno, neki su smatrali da je poželjno tu priču začiniti činjenicama da Aleksandra ima završenu samo osnovnu školu i tri razreda srednje. Ona je šutjela na uvrede, pokušaje da se ponizi i da se od nje napravi to da je još jedan talent u nizu, ali da ništa neće napraviti. Šutjela je i radila. I uspjela. Uspjela je dokazati da nikoga ne kopira, da ničijoj karijeri ne teži, da ima to nešto u sebi i da ju je to nešto dovelo do mjesta na kojem je danas”, zaključuju Srbi.