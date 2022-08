‘ZASLUŽIO JE VIŠE’ Estradni menadžer Ivan Bubalo ‘popljuvao’ koncert posvećen Oliveru: ‘Emotivnije bi bilo da su to pjevala djeca od 12-13 godina’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Estradni menadžer Ivan Bubalo voli pokazati da nema dlake na jeziku pa često, putem vlastitog Facebook profila, oplete po domaćim estradnjacima. Ovog puta na tapetu su mu se našli HRT i velolučki koncert posvećen Oliveru Dragojeviću.

Novo Bubalovo obraćanje pod nazivom ‘Oliver je zaslužio puno više i bolje’ u sklopu njegove ‘kolumne’ ‘Ja tako mislim, ja tako znam’, donosimo vam u cijelosti.

‘Evo, s vremenskim razmakom od 5-6 dana od održavanja koncerta u čast Olivera Dragojevića, mislim da možemo zaključiti, nakon pojedinačnih pohvala i kritika, kako na svim društvenim mrežama tako i u medijima, da je program bio totalni promašaj’, započeo je Bubalo.





‘Jednostavno, Oliver je zaslužio puno više i bolje. Što smo mogli zaključiti na koncertu? Ništa! Ali baš ništa, osim bezvremenskih pjesama koje je Oliver postavio na pijedestal. Da, pjevali su to mladi odlično u emisiji u čast Olivera i zato je koncert trebalo preimenovati u ‘A-strana u čast Olivera‘. Još emotivnije bi bilo da su to pjevala djeca od 12-13 godina. Ako je itko bio široko društven onda je to bio Oliver’, nastavio je estradni menadžer pa se priupitao:

‘Gdje su njegovi kolege od Trubadura do Grupe More, pa do nogometaša-glazbenika, onda njegovih Velolučana, do Meri Cetinić, Jasne Zlokić, do Splitske dice, glazbenih urednika mnogo novinara, pa do onoga po čemu je bio jako poznat: humora, viceva… Oni koji su emisiji dali prolaznu ocjenu, svi su se referirali ‘zaželjeli smo se tih bezvremenskih pjesama’. One su svima dio mladosti, fešta, rođendana, pjevanja kad vozimo auto ili radimo nešto po kući, ali i dio vjenčanja, uspomene s ekskurzija.

Pa, gdje je onda pravi problem?

Svakako u organizaciji! Manifestaciju je osmislio glazbenik i to jako loše. I iz toga proizlazi problem. Kako Gelo stalno radi s HTV-om, tako je i riješio da vi uđete u projekt. Vidjelo se u najavi jako puno velikih sponzora iz čega zaključujem i puno novca, pa je lako zakupiti trajekt, noćenja i sve ostalo. I od svega toga napraviti karusel. Oliver je zaslužio puno više i bolje.

Supruga pokojnog Olivera je izjavila da oni nisu u organizaciji i da Oliveru ne bi odgovarao ovakav karusel, ali da poštuje sve gdje se pjeva. Mislim da bi obitelj trebala svake godine dati konačno odobrenje programa. Oliver nije ovo što je prikazano. Nitko ni blizu nije poznavao Olivera kao njegova mnogobrojna obitelj. Oni su ipak jedini koji su živjeli Oliverove uspjehe, a i probleme. Njihova riječ bi trebala biti zadnja, odlučujuća.

Još jedna jako loša strana ove manifestacije: Oliver je na samome tronu, nema ništa više od njega, međutim, ne zaboravite s njegove lijeve strane je Arsen, a s desne Vice. Sva trojica su na vrhu vrhova. E, zbog ovakvog privatnog pristupa ovoj manifestaciji Arsen je imao rođendan nekoliko dana ranije, a ni crtice o tome.









Zato treba iskoristiti ovu prigodu i odmah donijeti odluku tko bi trebao biti organizator manifestacija posvećenih našim veličinama. Je li to Ministarstvo kulture, Hrvatska glazbena unija ili Grad gdje se održavaju te manifestacije. Tako bi se manifestacije mogle proširiti i na Osijek za Kiću Slabinca, Trogir za Vinka Cocu, Zadar za Tomislava Ivčića, a vi biste imali 5-6 najgledanijih emisija u cijeloj godini’, zaključio je Bubalo.