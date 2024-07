Zaručio se najsimpatičniji par Života na vagi: Ovakva prosidba mami suze na lice

Autor: F. P.

Popularan RTL-ov show Život na vagi postao je senzacija od svoje prve sezone. U svojoj povijesti danas broji njih već sedam, a većini kandidata koji su se odlučili na sudjelovanje je ovaj show promijenio život. I dok se on trenutno na ekranima ne prikazuje, mnogi se i dalje rado prisjećaju nekih kandidata.

Među takvima je i Mislav Vlašić, koji je u sedmoj sezoni dospio do samog finala. Ranije ove godine bio je u osobitom fokusu medija zbog svojih zdravstvenih problema, a sada je pozornost izazvao ipak puno ljepšim razlogom. Zaprosio je, naime, svoju djevojku Silviju Temšić, koju je i upoznao ispred kamera.

Samo po sebi to je već iznimno romantično, no Mislav je ljestvicu podigao time što joj je postavio pitanje na njihovu prvu godišnjicu. Kako je pojasnila oduševljena Silvija za medije, sve se odvilo na dekici za piknik uz uživanje u kiflicama i vinu, a novozaručena Silvija do samog kraja nije ni znala gdje ju njen odabranik vodi.

‘Čak mi je bilo malo muka zbog poveza’

“Morala sam ići do mjesta iznenađenja zavezanih očiju. Mislila sam da će me iznenaditi odlaskom na neku lokaciju na koju sam željela otići, nisu mi pale na pamet zaruke. Do lokacije smo se vozili po nekim zavojima i čak mi je bilo malo muka jer sam imala povez”, opisala je Silvija, koju je Mislav odveo na mjesto na kojem su se i upoznali.

Kaže kako je njen zaručnik u jednom trenu otišao do auta, a njoj je sa već spremnim planom rekao da malo snima okolicu. Nakon što se vratio i kleknuo pred nju, Silvija je ostala u potpunom šoku. “Nisam znala što, kako, suze su mi potekle. Osjećam se prekrasno, presretno i nisam to očekivala”, istaknula je.

Nevjerojatno emotivna snimka prosidbe osvanula je, naravno, i na RTL-ovom Instagram profilu. Na njoj se jasno vidi koliko su oboje bili emotivni i sretni nakon što je Silvija pristala, a fanovi su svoje oduševljenje iskazali brojnim čestitkama. Na kraju je Silvija pred kamerom pokazala i elegantan prsten ukrašen bijelim dijamantom.

Podsjetimo, Mislav je u sedmu sezonu showa ušao sa 213,5 kilograma, a skinuo ih je nevjerojatnih 88,9. Silvija je uz njega bila i kada je u ožujku ove godine završio na operaciji žuči, o čemu se oglasio na mrežama. Tada je rekao da je operacija dobro prošla, no da mu je teže palo što se nije odmah mogao vratiti poslu.