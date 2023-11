Zaručio se najpopularniji srpski glumac Miloš Biković: Govorili su da je s njim iz interesa

Autor: Barbara Grgić

Glumac Miloš Biković do nedavno je nosio titulu “najpoželjnijeg neženje”, no u utorak je za srpske medije otkrio kako se tijekom ljeta zaručio s partnericom Ivanom Malić, no da to nisu htjeli iznositi u javnost.

Otkrile ih društvene mreže

“Da, istina je”, rekao je kratko za Blic. Ivana je na svom Instagramu pokazala dijamantni prsten.





Podsjetimo, da su Miloš i Ivana u vezi doznalo se 2021. godine kada su se zajedno pojavili na premijeri njegova filma “Južni vjetar 2 – Ubrzanje” u Beogradu.

Vezu su kasnije potvrdili zajedničkom slikom na Instagramu.

Nedavno su otkrili i da će dobiti prvo dijete.









“Ovo je važan, vjerojatno najvažniji trenutak u našim životima. Nismo ga željeli otkriti za sada, ali paparazzi su nas doveli u situaciju u kojoj nemamo izbora. Hvala svima na lijepim riječima i čestitkama i molimo medije i novinare da poštuju našu odluku i integritet našeg privatnog života. Kada budemo htjeli razgovarati o ovoj temi, svakako ćemo vas kontaktirati”, napisao je Miloš u rujnu uz njihovu zajedničku fotografiju na Instagramu.