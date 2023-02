ZARUČENA STELA OTKRILA PLANOVE! Na farmi su pronašli ljubav, sad planiraju zajedničku budućnost: ‘Pitao me kakvu bih vjenčanicu’

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Dok smo u iščekivanju nove, 15. sezone popularnog showa “Ljubav je na selu”, valja se prisjetiti ljubavi koja se izrodila u posljednjoj sezoni. Dosada je ovaj show iznjedrio 18 brakova i veza te 20-ero djece, a među njima je i veza Stele i Tomislava.

Stela Pavičić i Tomislav Skejić pronašli su sreću već tijekom snimanja showa, a pred očima javnosti pale su i zaruke, unatoč brojnim trzavicama i svađama na farmi te njegovim poljupcima s drugim kandidatkinjama. Njihova veza traje i dalje, a o planovima za budućnost za RTL je govorila simpatična Varaždinka.

”Da, Tomislav i ja smo i dalje zajedno i volimo se, a trenutno održavamo vezu na daljinu. Lijepo se slažemo, razumijemo. Dogovorili smo si da ćemo si dati još malo zajedničkog vremena da se bolje upoznamo, da se upoznaju naši roditelji i da to sve skupa ide u nekom dobrom smjeru”, kazala je Stela.





Godinu dana kasnije, prsten je i dalje na njezinoj ruci, no zaručnici se nikuda ne žure. ”Što se tiče zajedničkih planova i daljnjih koraka u našoj vezi, rekli smo da ćemo ići polako, ali planiramo usput. On me već pitao kakvu bih vjenčanicu željela, pričali smo o gostima i slično. Znate kako to već ide”, smije se Stela.

“Baš poput svakog muškarca i on ima nekih ‘kikseva’, nismo svi savršeni, svi imamo nedostatke i mane, ali kako on može podnijeti neke moje mane tako mogu i ja njegove pa se po tom pitanju dobro dopunjujemo”, rekla je za RTL prošle godine.

Prisjetimo se, prije finala showa sudionici su išli na romantično putovanje. Tomislav je odlučio iznenaditi Stelu prije završetka vikenda pa ju je odveo u Motovun na večeru, tijekom koje je skupljao hrabrost. Na kraju večeri je Stelu upitao sudbonosno pitanje, na što mu je sretno rekla da, a nakon toga je pao prvi zaručnički poljubac.