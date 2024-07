Žarili su bivšom državom, a sad se pojavili u hrvatskom gradu: ‘Za njega me vežu uspomene’

Autor: M.T.

Jedan od najpopularnijih glazbenih sastava na području bivše Jugoslavije krajem 1980-ih Plavi orkestar, u subotu je oduševio publiku u Slavonskom Brodu, gdje su održali prvi koncert povodom turneje i to nakon petogodišnje pauze, a u sklopu koje će 3. kolovoza na Ljetnoj pozornici u Opatiji, 24. kolovoza na Sustipanu u Splitu, te 1. rujna u kamenolomu Montraker u Vrsaru.

Bend je bio uzbuđen uoči koncerta te su iznijeli svoje oduševljenje velikim povratkom i to u grad za koji ih vežu mnoga sjećanja. “Nemate pojma koliko se mi u bendu radujemo koncertu jer je to prvi koncert nakon petogodišnje pauze. A pogotovo što nas za Slavonski Brod vežu lijepi koncerti i uspomene, pogotovo mene osobno, sjećam se razmjene škola, onda sam boravio sedam dana u Slavonskom Brodu, sjećam se muzeja, to mi je ostao jedan toponim iz djetinjstva. Isto tako kad sam bio mali moja omiljena knjiga je bila Čudnovate zgode šegrta Hlapića vaše Ivane Brlić Mažuranić“, rekao je Loša uoči koncerta.

Sarajevski bend na čelu s karizmatičnim Sašom Lošićem Lošom koncert je započeo hitom “Revolucija”, kojeg su snimili s popularnim bendom Dubioza Kolektiv te se nalazi na njihovom posljednjem albumu. S obzirom na to da imaju velik repertoar pojavili su se i brojni hitovi poput “Pijem da je zaboravim”, “Nisam je probudio”, “Bolje biti pijan nego star”, a pred kraj su oduševili publiku hitovima “Ako su to samo bile laži”, “Zelene su bile oči te” i “Suada”. Poseban trenutak na nastupu za publiku bila je izvedba balade “Sava tiho teče”, gdje su pjevajući svaku riječ s bendom stvorili posebnu atmosferu i dokazali zajedništvo, a pjesma je bila posvećena svim generacijama koje su odrasle uz njihovu glazbu.

‘Veliki je užitak praviti buku s ovim bendom’

Nakon dugotrajne svirke koja je trajala više od dva sata, koncert je završio ogromnim aplauzom, članovi benda su zahvalili publici te najavili mnoge novitete. “Radujemo se povratku na pozornicu. Veliki je užitak praviti buku s ovim bendom. Spremamo i nove pjesme koje nose isključivo dobru energiju i pozitivnu atmosferu. Kod nas nema zaustavljanja, tek smo zapravo na početku”, rekao je Saša Lošić Loša uoči koncerta.

Njihovu su karijeru obilježili brojni veliki hitovi poput “Suada”, “Kaja”, “Bolje biti pijan nego star”, “Sava tiho teče”, “Zelene su bile oči te”, “Kad mi kažeš ‘paša'”, “Ako su to samo bile laži”, “Odlazim”, koje i nakon nekoliko desetljeća odjekuju kako među starijom, tako i među mlađom generacijom.









Ovaj popularni sarajevski bend osnovan je 1983. godine te je bio dio pokreta Novi primitivci, u kojem su bile mnoge skupine sarajevskih glazbenika uz Zabranjeno pušenje, Elvis J. Kurtović i drugih kultnih glazbenika. Sastav je osnovao Saša Lošić i to već tijekom srednjoškolskih dana. Tijekom svoje karijere, izdali su sveukupno osam albuma, a prodali su se u više od pet milijuna primjeraka, a održali su više od 1500 koncerata te su dobili titulu “kultnog fenomena osamdesetih i devedesetih”.