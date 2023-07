Započela aferu sa oženjenim šefom, nekoliko puta bezuspješno pokušala raskinuti: ‘Svaki put me unaprijedi’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Poslovna žena u kasnim 20-ima podijelila je svoju pomalo zabrinjavajuću situaciju radi koje se obratila savjetnici za muško-ženske odnose. Priznala je kako radi na izvršnoj poziciji u jednoj banci, ali i da već neko vrijeme ima aferu sa svojim oženjenim 36-godišnjim šefom.

Otkrila je kako sve traje oko godinu dana. Iako se odlično slažu kad su sami, rekla je kako je počela uviđati da gubi vrijeme s njim. On sa obitelji provodi vrijeme jedino tijekom vikenda jer se, kaže, njegova žena odbija preseliti u grad.

‘Sastajemo se triput tjedno’

“Ne govori puno o njoj, osim da je ‘teška i sebična’,” dodala je, pojasnivši kako on ne želi ostaviti obitelj radi 11-godišnje kćeri. Prema njenoj ispovijesti, cijela afera je započela jedne večeri nakon pića kada ju je pozvao u svoj stan.





Podijelili su bocu vina, a žena je priznala kako je sve brzo preraslo u seksualnu aktivnost. “Bio je fenomenalan,” napisala je, dodavši kako se od tada sastaju u prosjeku tri puta tjedno.

Nakon što je shvatila da to nikamo ne ide, istaknula je kako je već tri puta pokušala bezuspješno okončati aferu. “Prvi put me promaknuo sa tajnice na izvršnu asistenticu. Drugi put organizirao je spa vikend za mene i prijateljice, a treći put me dodao na tvrtkin račun za taksi usluge,” pojasnila je.

‘To je mrtva veza’

U međuvremenu je nekoliko puta izašla sa drugim, 29-godišnjim kolegom. Za njega je istaknula kako želi vidjeti kako će veza napredovati te da nema toliko “emocionalne prtljage”. Za pomoć se obratila savjetnici, zatraživši od nje stručno mišljenje.

Savjetnica je bez zadrške izjavila kako je njen oženjeni šef ‘zabranjeno područje’, te da joj nikako ne savjetuje da s njime nastavi vezu. “Već si shvatila da ženu neće napustiti, tako da je ova veza mrtva. Sigurna sam kako ova promaknuća i poslovne ‘poslastice’ nisu velika utjeha za samoću koju osjećaš,” poručila joj je stručnjakinja.

Za kraj joj je savjetovala da uzme mali predah te da istraži može li imati budućnost sa kolegom ukoliko i dalje bude htjela predanu vezu, prenosi The Sun.