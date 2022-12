ZAPAPRILA BIVŠEM KAO NITKO DO SADA! Pjevačica promovira novi album na nevjerojatan način: ‘Genijalna je, samo ona to može’

Popularna pjevačica Lana Del Rey posljednjim je potezom podigla je zajedljivost, ali i oglašavanje, na sasvim novu razinu. Naime, svoj najnoviji album odlučila je promovirati na potpuno drukčiji način nego li je to praksa u glazbenom svijetu. Album imena “Jeste li znali da postoji tunel ispod Ocean Bulevarda” osvanuo je samo u Tulsi i to na jednoj oglasnoj tabli, a postoji dobar razlog zašto se Lana na to odlučila.

Naime, u Tulsi živi njezin bivši dečko, s kojim je prekinula prošle godine. Na svom Instagram profilu objavila je selfie s plakatom u pozadini, a prenijeli su ga njezini pratitelji, s obzirom da je njezin profil zaključan za javnost.



“Postoji samo jedan i u Tulsi je”, napisala je Lana uz fotografiju, a u komentarima je dodala “Osobno je”. Sa Seanom Larkinom, policijskim službenikom koji je postao reality zvijezda, bila je u vezi 6 mjeseci. Prvi put su se zajedno u javnosti pojavili na dodjeli Grammyja 2020. godine.

“Još uvijek razgovaramo, ali imamo pretrpane rasporede trenutno”, kazao je Larkin nakon prekida, naglasivši da su ostali u dobrim odnosima. Što se dogodilo u međuvremenu ne zna se, no mora postojati dobar razlog za ovakvo oglašavanje.

“Ovo je totalno u njezinom stilu. Samo ona može postaviti plakat u gradu bivšeg dečka i onda to objaviti na svom profilu”, “Ovo je zajedljivost na najjače, legenda”, “Genijalna je, ja bih učinila isto”, “Baš me briga sviđa li vam se ovo ili ne, meni je urnebesno, genijalno”, neki su od komentara raspamećenih obožavatelja pjevačice.









Album je najavljen za ožujak 2023. godine, a ako je upola poseban kao i najava, možemo očekivati da će biti “skandalozno dobar”.