‘ZAPAMTILA SAM JOJ IZRAZ LICA, GOTOVO NIJE BIO LJUDSKI’ Naša misica godinama je bila uz Tinu, diva joj je pružila sve: No onda joj je zauvijek rekla zbogom

Smrt jedne i jedine Tine Turner u 84. godini života rastužila je cijeli glazbeni svijet. Izrazi sućuti stižu iz čitava svijeta, a jedna od onih koja je imala čast raditi s velikom divom je i hrvatska plesačica i koreografkinja Ivana Brnelić.

Posljednja Miss Jugoslavije koja je tijekom plesne karijere surađivala i s Destiny’s Child, Cher, Usherom, Sealom, Gwen Stefani, Spice Girls i Rickyjem Martinomje, osam godina je plesala s Tinom Turner te na taj način postigla sve što profesionalna plesačica u svojoj karijeri može postići. Nakon rastanka s Tinom, vratila se u Hrvatsku i pokrenula plesni studio u rodnoj Rijeci.

“Dva su osnovna razloga zašto sam se željela vratiti”, pričala je tada Brnelić o razlozima povratka u Hrvatsku.





“Želim živjeti u okruženju koje odgovara mojoj prirodi, a drugo je moja želja da mi se život smiri. Ali, od te želje nije se dogodilo ništa. Ovdje sam rastrgana više nego u Londonu. Međutim, i ne pomišljam na neuspjeh.

Odlučujući trenutak bio je kada sam osjetila da više nisam zadovoljna i točno se sjećam kada je to bilo. Radili smo veliki koncert u Londonu na Wembleyju u čast princezi Diani. Na toj pozornici shvatila sam kako nisam zadovoljna. Još na probi sam stalno gledala na sat i razmišljala samo o tome kada ću kući. Odradila sam još nekoliko poslova s Tinom, ali to je bio baš taj okidač kada sam shvatila da se definitivno moram vratiti u Hrvatsku, i to je bio početak za moje ‘ne’ Tini Turner. Vjerujte mi, Tini je jako teško reći ne”, rekla je plesačica.

‘Bila je emotivna i ranjiva žena’

Posljednji put je s velikom pjevačicom plesala na priredbi za Grammy Awards, a o njoj je uvijek govorila sve najbolje. Tinu je opisala kao izuzetno inteligentnu i pronicljivu osobu, ali prije svega kao emotivnu i ranjivu ženu.

U jednom intervjuu iz 2008. godine je rekla kako posao s Tinom nevjerojatno ispunjava.

“Raditi s Tinom na koncertima je najviše što se kao izvođač može postići. Sjećam se trenutka kada mi se dogodio ‘klik’. To je kao da se izvođaču ‘otvore kanali’, ne mogu drukčije to objasniti. Magija. A Tina to svojom energijom omogućava. Kada sam je pogledala u oči, zapamtila sam joj izraz lica koji nije bio prirodan, gotovo da nije bio ljudski. Dugo nisam razumjela, sve dok mi ona to svojom energijom nije omogućila, i odjednom mi se sve otvorilo. Digneš se iznad svega i u stanju si postati apsolutni umjetnik”, rekla je Brnelić.