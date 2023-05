ZAPALILA JE POZORNICU! Mlada Armenka na Eurosongu u golišavom uskom kostimu: Za ovo se pripremala od četvrte godine

U četvrtak je održana druga polufinalna večer Eurosonga na kojoj je jedna od zapamćenijih izvedbi bila ona predstavnice Armenije. Elen Yeremyan, poznatija kao Brunette pjesmom ‘Future Lover‘ svojoj zemlji je osigurala plasman u subotnje finale, a gledatelji će je vjerojatno još dugo pamtiti.

Ova mlada Armenka na pozornici je plijenila pažnju svojom vokalnom i plesnom izvedbom, kao i oskudnim kostimom. Na sebi je nosila pripijenu kratku krem opravu s izrezima koji su joj otkrivali struk, a na nogama je imala kožne čizme do koljena iste boje.



Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Eurovision Song Contest (@eurovision)

Njeni obožavatelji na Instagramu možda nisu pretjerano rječiti, no nebrojeni emotikoni plamena i srca jasno prenose njihovo oduševljenje ovom atraktivnom Armenkom.

Prije nastupa je otkrila kako je kostim uskladila s pjesmom koju sama opisuje kao mračnu i dramatičnu. Televizijska kuća BBC njenu pjesmu opisala je kao baladu koja podsjeća na glazbu iz filmova o Jamesu Bondu.

Brunette je inače uspješna 21-godišnja pjevačica i plesačica koja nastupa od svoje četvrte godine. Svoju prvu pjesmu napisala je s 15 godina te je tri godine kasnije izdala svoj debitantski singl, ‘Love The Way You Feel’. Nastupa s bendom Project12 kao i sa ženskom grupom En Aghjiknery, a sudjelovanjem na Eurosongu napokon je ostvarila svoj dugogodišnji san.

Podsjetimo, u drugoj polufinalnoj večeri uz Armeniju su se u finale plasirale i Albanija, Cipar, Estonija, Belgija, Austrija, Litva, Poljska, Australija i Slovenija.