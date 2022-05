‘ŽAO MI JE ŠTO NEMAM DIJETE S LIDIJOM’ Mišo Kovač iznenadio odgovorom u intervjuu, otkrio je što bi poručio mlađem sebi

Split se sprema za pravi spektakl – 5. lipnja na pozornicu na Starom placu stupit će Mate Mišo Kovač, legenda hrvatske glazbene scene i jedan od najprodavanijih izvođača na ovim prostorima koji je u 58 godina bogate i uzbudljive karijere prodao više od 20 milijuna albuma.

Posebnu prigodu obilježit će i posebni gosti – Mišina kći Ivana Kovač, Alen Nižetić, Jole, Klaša Rišpet, Saša Antić i Slavonske lole. U publici će biti, priznaje Mišo u intervjuu za Gloriju, i njegova četverogodišnja unuka Elena.

Najavljujući koncert, Mišo je priznao da će mu supruga Lidija odabrati odijelo i cipele, a on – košulje. Upravo je ona, priznaje legendarni glazbenik, najzaslužnija za njegovo dobro zdravlje i raspoloženje. “Samo je njoj uspjelo u proteklih 30 godina doprijeti do mene i učiniti da se smijemo. Kada me uhvati bol za Edijem, samo Lidija je zna ublažiti”, priznaje Mišo za Gloriju.





Uz voljenu suprugu vezana je i njegova najveća neostvarena želja. “Žao mi je što nemam dijete s Lidijom”, priznaje Mišo Kovač.

Novinar Glorije ga je upitao i koji bi savjet dao samom sebi da vrijeme može vratiti 58 godina unatrag, na sam početak svoje pjevačke karijere. Kao i obično, Mišo nije iznevjerio odgovorom: “Da nikada ne budem pjevač”.