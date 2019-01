Znate li što razlikuje Big Mac u Hrvatskoj od onog u Rusiji ili Mađarskoj?

Autor: Dnevno.hr

Proizvodi se uvijek na isti način, bez obzira na geografsku lokaciju, no ono što Big Mac u Hrvatskoj razlikuje od Big Maca u Poljskoj ili Mađarskoj je naravno – cijena.

U Hrvatskoj on košta 21 kunu ili 3,24 dolara, a u SAD-u 5,58 dolara, što implicira podcijenjenost kune u odnosu na dolar u iznosu od 41 posto, stoji u posljednjem istraživanju Economista koji je Big Mac indeks osmislio još 1986. godine s namjerom da ukaže na među odnos različitih valuta.

Kada je riječ o cijenama burgera u Hrvatskoj usporedivim zemaljama, ispada da je Big Mac skuplji u Češkoj, a jeftiniji u Mađarskoj i Poljskoj. U odnosu na dolar češka kruna je podcijenjena 31 posto, mađarska forinta 45 posto, a poljski zlot 49 posto. Burgeronomika, ističe Economist, nikad nije bila zamišljena kao precizan pokazatelj neusklađenosti valuta, nego samo kao sredstvo da teorija tečaja postane lakše savladiva.

Na temelju pariteta kupovne moći implicira se kako bi se valute trebale prilagođavati sve dok se ne izjednače cijene identične košarice dobara i usluga, u ovom slučaju burgera. Postoji argument da je u manje razvijenim zemljama za očekivati jeftiniji burger nego u razvijenim jer one imaju jeftiniju radnu snagu. No, paritet kupovne moći signalizira smjer u kojem bi se tečaj mogao kretati, iako on malo govori o aktualnom ravnotežnom tečaju. Stopa se smatra da bi odnos između cijena i BDP-a po stanovniku “mogao biti bolji vodič prema aktualnoj fer vrijednosti valute”.

S obzirom na to da je američki dolar dosegnuo najveću razinu od početka 2000-ih godina, razumljivo, gotovo sve valute su podcijenjene. U Rusiji Big Mac košta 110 rubalja ili 1,65 dolara, što sugerira da je ruska valuta podcijenjena za čak 70 posto. U Švicarskoj je pak cijena Big Maca 6,62 dolara, što znači da je valuta precijenjena za 18 posto i među rijetkim je koje su nadmašile dolar.

U proteklih šest mjeseci značajno su deprecirali argentinski peso, turska lira i ruska rublja i svim tim zemljama značajno je pala i cijena burgera. U odnosu na funtu, navodi Economist, Amerikanci koji posjete Veliku Britaniju danas će kupiti 27 posto jeftini Big Mac nego prije pet godina.

Dok je paritet kupovne moći slab indikator promjena u kratkom roku, nešto je bolji u dugom roku. Analiza pokazuje da su podcijenjene valute prema Big Mac indeksu u proteklih 10 godina bile sklone jačanju.