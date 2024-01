Žena isprobala električnu ogrlicu za pse, ovo nikako ne treba pokušavati

Iako ih neki i danas koriste kao ‘metodu odgoja’ pasa, o električnim ogrlicama za pse godinama se vode bitke – onih koji su protiv njih i onih koji su za električne ogrlice. Pritom, bitno je naglasiti kako je upotreba električnih sprava za mučenje životinja zabranjena Zakonom, no električne ogrlice se i dalje prodaju i reklamiraju.

A da nošenje istih može biti izrazito neugodno, uvjerila se i jedna gospođa koja je odlučila na sebi isprobati električnu ogrlicu za pse. Gospođa si je ogrlicu stavila oko vrata i uključila ju, no nije se odmah ništa dogodilo. Pokušala je čak i lajati, no ogrlica nije reagirala sve do jednog trenutka.

Naime, u jednom trenutku ogrlica se aktivirala, a po snimci koja kruži društvenim mrežama jasno se vidjelo koliku je nelagodu osjetila. Iako je brzo pokušala ukloniti ogrlicu s vrata, to joj nije odmah pošlo za rukom.

Električna ogrlica oko vrata nije rješenje

Gospođa je snimkom u konačnici pokazala kako djeluje električna ogrlica za pse na ljudima, a vjerujemo kako ni psima nije nešto puno lakše osjetiti električne udare. Možda nekom bude pouka da ono što ne žele raditi sebi, ne rade ni svojim psima.

Ukoliko ste spremni započeti trenirati svog odraslog psa ili štenca, odgovarajuća obuka, kao i socijalizacija, jako su važni faktori koji utječu na pozitivno ponašanje vašeg psa. Važno je da psa što prije počnete učiti da sjedi, da ostane, da dođe, i sl. Ove stvari možete i vi sami kao početnik uspjeti izrealizirati.

U početku se dresura psa može činiti prilično napornom, pogotovo ako se radi o vašem prvom psu. Istina je da je dresura psa može biti vrlo zahtjevan projekt. Korak po korak, i zadatak će biti uvelike jednostavniji.