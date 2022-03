ŽELI MU SMJESTITI? Nastavlja se istraga protiv Gérarda Depardieua, francuska glumica iznijela jezive optužbe

Pariški sud u četvrtak je objavio da će nastaviti s istragom protiv Gérarda Depardieua, poznatog francuskog glumca, koji se suočava s optužbama za silovanje i seksualni napad. Riječ je o postupku čiju su istragu tužitelji odbacili 2019. godine zbog nedovoljno dokaza, no nakon novih pritužbi policiji, postupak je ponovno pokrenut.

U prosincu 2021. godine francuska glumica Charlotte Arnould otkrila je na društvenim mrežama da je ona žena koja se krije iza optužnice, rekavši da nije mogla podnijeti da šuti o svemu.

Žalbeni sud u Parizu rekao je u četvrtak da je odbio Depardieuov zahtjev za odbacivanjem istrage, dok je glumac prethodno, preko svoga odvjetnika, “čvrsto odbacivao” optužbe, iako najnoviju odluku još nije komentirao.

Strani mediji pišu kako bi novo pokretanje postupka moglo imati veze sa pronađenim videima i SMS porukama.

Que c’est dur.. beaucoup trop dur.. Mais je suis entourée d’amour ! Ma @LesMorelistes , on t’attend avec impatience 🧡 pic.twitter.com/FhTG3q9jQk — Charlotte Arnould #Artiste (@CharloteArnould) February 18, 2022

Inače, glumac mladu Charlotte poznaje od kad je bila mala beba, a čak postoji i fotografija na kojoj ju drži u naručju. No, u svojim dvadesetima, te 2018. godine, Charlotte je ponovno susrela glumca te ga je sama kontaktirala kako bi izrazila radost što su se opet sreli, navodi Le Parisien. Njena majka pak, zamolila je da glumac pomogne Charlotte u njenoj glumačkoj karijeri, što je on i prihvatio, a tad navodno kreće cijela agonija. No, čitava priča jako je čudna.

Absurdité: je rentre du travail, je ne suis mm pas capable de répondre à mes amies qui me st chères tant la détresse est grande & je passe chez le coiffeur, comme 1 urgence de changer de visage, comme si ce nouveau visage allait correspondre à 1 nvlle période, + douce enfin… pic.twitter.com/NdMwVgF8eN — Charlotte Arnould #Artiste (@CharloteArnould) December 9, 2021







Glumac je nakon te molbe pozvao mladu glumicu u svoju kuću i ona je radosno prihvatila poziv, no, prema njenoj tvrdnji, glumac je bio profesionalan prvih pet minuta, a nakon toga ju je zatražio da mu se približi kako bi joj pogledao šminku. Potom je, tvrdi glumica, zavukao ruku ispod odjeće i krenuo sa zlostavljanjem. U jednom trenu, tvrdi glumica, došla je čistačica i prekinula nemilu scenu. Charlotte tvrdi i da je do susreta s glumcem bila djevica, te da ju je njegov postupak potpuno ‘paralizirao’. Ipak, nekoliko puta mu se vraćala i navodno proživljavala nove seksualne nasrtaje i silovanje, dok je glumac tvrdio da je na sve pristala. Na društvenim mrežama neki su korisnici izrazili sumnju da glumica ne govori istinu, upravo iz razloga jer je nakon navodnog prvog susreta još nekoliko puta došla Depardieu u kuću.