Zaštitar pružio smještaj Ukrajinki Sofiji i za deset dana zbog nje ostavio suprugu i dvoje djece

Autor: Dnevno.hr/T. Š.

Nevjerojatna životna priča dolazi od 29-godišnjeg zaštitara iz Bradforda u zapadnom Yorkshireu, koji je primio na smještaj Sofiju Karkadim, Ukrajinku koja je došla kod Britanca kako bi pobjegla od rata. Malo tko je slutio kakoće se situacija razviti.

Naime, Tony Garnett je otac dvoje djece, a do dolaska 22-godišnje Sofije, živio je s djecom i suprugom Lornom mirnim obiteljskim životom . Sofija je početkom svibnja došla živjeti u Veliku Britaniju, a samo deset dana kasnije naizgled sretan brak Tonyja i Lorne raspao se zbog toga što se on zaljubio u Ukrajinku i odlučio provesti ostatak života s njom, piše The Sun.

Tony kaže da se Sofija prva javila na Facebook stranici kada je ponudio smještaj izbjeglicama. Kaže da su on i Sofija brzo razvili vezu. On govori slovački pa mu je bilo lakše sporazumjeti se sa Sofijom, no njegova supruga nije razumjela o čemu pričaju. S vremenom su se Tony i Sofija fizički zbližili.





“Kod kuće sam shvatio da pronalazimo isprike da se dodirujemo i zapinjemo jedno za drugo, flertali smo, ali ništa više od toga se nije dogodilo u toj fazi”, rekao je Tony.

Tony kaže da nisu planirali zaljubiti se jedno u drugo te da je njegov odnos sa Sofijom izazvao svađu s njegovom suprugom. “Kada bih došao kući, Sofija bi bila ta koja bi mi pripremila obrok. Lorna je postala ljubomorna i počela se pitati zašto me Sofija cijelo vrijeme prati. Atmosfera je postala jako loša i Sofija mi je rekla da ne zna može li nastaviti živjeti s nama”, ispričao je Tony.

Lorna i Sofija su se posvađale, na što je Tony rekao: “Ako ona ide, idem i ja.” Par je spakirao kofere i preselio se kod njegovih roditelja.

Tony i Lorna bili su skupa deset godina te on kaže da se osjeća loše i da nije ona kriva za prekid. “Jako mi je žao zbog onoga što Lorna prolazi. To nije bila njezina greška. Nikad to nismo namjeravali učiniti, nije bilo planirano i nismo nikoga htjeli povrijediti”, rekao je Tony.