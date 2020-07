ZALIJTE BILJKE MLIJEKOM! Nećete vjerovati koje su sve dobrobiti

Autor: Zlatko Govedić

Biljke obično zalijevamo vodom, no ponekad je dobro to učiniti i mlijekom. Ovo je pet razloga zašto bi to trebalo da činite:

1. Odlično gnojivo

Kalcij koji se nalazi u mlijeku pridonosi jačanju biljaka, a ostali minerali i vitamini štite biljke.

2. Dekontaminator

Korištenje mlijeka pridonosi dekontaminaciji površine kojoj je neophodan takav tretman.

3. Pomoć u sprječavanju gljivica

U borbi protiv gljivičnih oboljenja biljaka, poprskajte mlijekom površinu biljke. Pomiješajte jednu čašu mlijeka s 2 do 3 čaše vode, kako biste postigli maksimalan učinak. Tom otopinom poprskajte lišće svakih 10 dana. Da biste bili sigurni, uporabite ga obvezno na početku sezone.

4. Poboljšava kakvoću tla

Zemlja apsorbira masti i vitamine iz mlijeka, čime se značajno poboljšava njezina kakvoća. Neki ljudi tvrde da su imali odlične rezultate s mlijekom u prahu koje su posipali izravno po zemlji, ili su ga pak otopili u vodi.

5. Štiti rajčicu od korova i bolesti

Kako biste zaštitili rajčicu od korova i bolesti, napravite otopinu od 1 čaše mlijeka i 9 čaša vode te zalijte njome rajčicu do sredine ljeta.