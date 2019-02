ZABRANJENA HITLEROVA FOTOGRAFIJA: Fürher je nije mogao smisliti. Kad pogledate, shvatit ćete zašto.

Autor: S.V.

Adolf Hitler je, baš kao i većina diktatora, bio narcisoidan, tašt i zaljubljen u svoj lik i djelo.

Stoga je tijekom 30-ih godina prošlog stoljeća zabranio sve svoje fotografije koje nisu odisale “karizmom, snagom i muževnošću”.

No, kako to obično biva, zabranjena kolekcija ipak je dospjela u javnost i to zahvaljujući američkom vojniku koji je u ruševinama jedne kuće u Njemačkoj pronašao poderanu knjigu Deutschland Erwache.

U njoj je, među fotografijama na kojima Führer pozira s dječicom i cvijećem, pronađena i jedna koju je Hitler, navodno, jako mrzio.

Fotografija je u knjizi opisana jednostavnim riječima: Hitler u kratkim hlačama.