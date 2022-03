‘VOLIM MIRIS NAPALMA UJUTRO’ Premijer Plenković osvanuo u izdanju u kakvom ga nikad nismo vidjeli

Premijer Andrej Plenković obišao je u utorak francuski nosač zrakoplova na nuklearni pogon Charles de Gaulle, a provodilo se i zajedničko letenje i uvježbavanje hrvatskih pilota 191. Eskadrile lovačkih zrakoplova i francuskih pilota zrakoplova Rafale s tog nosača.

Prilikom posjeta francuskom nosaču zrakoplova premijer se pojavio u nesvakidašnjem izdanju – umjesto otmjenog modela, osvanuo je u narančastoj uniformi. Društvo u jednako vedrim bojama mu je pravio ministar obrane Mario Banožić.

Dovoljan je to bio prizor da se Twitter ponovno ‘užari’. “Top Gun prop’o”, “Volim miris napalma ujutro…”, “Poručnik Pete Mitchell na aparatima”, samo su neke od šala na Twitteru.

I love the smell of napalm in the morning… https://t.co/gTL2iAQv9l

— Natasa Zecevic (@natasazecevic) March 17, 2022