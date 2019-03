(VIDEO) Žena u crvenom naišla na muškarca u crnom! Evo što se potom dogodilo

Autor: ZG/Dnevno.hr

Nije važno koji plesni stil najviše volite, no uvijek ćete uživati u kvalitetnom plesnom šou. U ovoj plesnoj izvedbi, dvoje plesača pridobilo je publiku dok su plesali na pjesmu “Time of my life”.

Plesačica u predivnoj crvenoj haljini penje se pokretnim stubama i nailazi na čovjeka u crnom koji je uhvati za ruku i zatim počnu s nevjerojatnom koreografijom, na iznenađenje svih prisutnih.

Inače, bio je to tzv. “flash mob” reklama za jedan meksički trgovački centar.