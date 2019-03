(VIDEO) ZA KREPAT’! Policajci sami sebe poprskali suzavcem

Prosvjednici su izašli na ulice Sofije, glavnoga grada Bugarske, kako bi prosvjedovali protiv aktualne vlasti i pokušali se probiti do zgrade parlamenta.

Policija ih je krenula spriječiti. Poprskali su ih suzavcem kako bi ih otjerali, ali im se zbog vjetra suzavac vratio u lice. Tako su zapravo napali sami sebe.

Zbog snimke u kojoj ispiru suzavac s lica, bugarski su policajci postali predmet sprdnje na internetu.

Bulgarian police used pepper spray against protesters in front of parliament, but didn’t take the wind direction into account pic.twitter.com/B8b7uQyIEG

— Jasper Neve (@JasperNeve) March 17, 2019