(VIDEO) Svi su gledali u njezinu stražnjicu dok se penjala po jarbolu: A onda je sve pošlo po zlu

Snimka “djevojke s jarbola” postao je viralan na Snapchatu, Instagramu i Twitteru, a mnogi su se nakon gledanja upitali zašto se uopće penjala.

Studentica na raspustu u Teksasu odlučila je popeti se kako bi dohvatila stijeg studentskog bratstva, i to bez ikakve sigurnosne opreme.

Zbog jakog vjetra, a vjerojatno i njezine mase, jarbol se počeo polako savijati i potom je i pao.

“Zaradila je samo nekoliko posjekotina i modrica”, naknadno su priopćili organizatori.

saw this from a different angle on snap and I was shook pic.twitter.com/bT1jFYNtwZ

— suwop 💎 (@Itssarahh_24) March 18, 2019