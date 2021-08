(VIDEO) PRORADIO BALKANSKI TEMPERAMENT? Građevinac srušio balkone: ‘Nije vam ovo Srbija da se gradi fušeraj!’

Nevjerojatna scena odigrala se ovih dana u gradu Blumber na jugu Njemačke kad je navodno izvođač radova bagerom ‘pokosio’ sve balkone na zgradi u izgradnji. Zgrada je u tom trenutku bila prazna i nije bilo ozlijeđenih, a neobičnu scenu u nevjerici je promatralo 50-ak očevidaca.

Iako se najprije tvrdilo kako je građevinac srušio balkone jer nije bio isplaćen od strane investitora, odnosno vlasnika građevine, te se spominjao dug od 4,9 milijuna eura, prava istina još se uvijek nije doznala.

“Građevinar je stao nakon ruševina balkona samo zato jer je na bageru puknulo hidraulično crijevo, kazali su svjedoci za njemačke novine Schwarzwuelder Bote. Kasnije se ovaj predao policiji, a policija je ogradila područje u strahu da je bagerom oštetio plinske spremnike u zgradi. Šteta koju je počinio procijenjena je na 499.000 eura”, piše gpmaljevac.com.

No, kasnije je navodno objavljeno da izvođač nije kvalitetno izgradio zgradu, te da mu neće biti plaćeno dok zgradu ne napravi po propisima, što je navodno bio pravi razlog rušenja.

“Nije ovo Srbija pa da se gradi fušeraj”, komentirao je korisnik na društvenoj mreži, a netko je ubrzo ustvrdio kako nije riječ o njemačkom građevinaru, već hrvatskom, iako ni ta informacija nije potvrđena. “Nije njemački građevinar već čovjek sa naših prostora, točnije iz Hrvatske. Čovjek pokazao m**a”, napisao je.

Workers destroy 30 new apartments in Blumberg, Germany after businessman refuses to pay their wages. This is what we in the direct action movement call *aggressive negotiations*. Top work comrades✊🏽pic.twitter.com/yFq0SVddXI

— GhostofDurruti (@RobTheRich0001) July 30, 2021