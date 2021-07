(VIDEO) ‘POLETI, GALEBE, POLETI!’ Skok žene u more postao viralan: ‘Zvuk je famozan, vjerojatno je i danas boli’

Autor: Dnevno

“Poleti, galebe, poleti od svih daljina dalje, dalje…”, svira u pozadini Oliverov ‘Cvit Mediterana’ koji već u startu daje naznaku da će se dogoditi nešto što baš i neće biti ugodno. Nažalost, mnogima ljetne radosti završe bolno upravo zbog ovakvih situacija.

Naime, žena se spremala skočiti u more s ruba stijene i to je u konačnici učinila, no kako je skočila potpuno nespretno tako je i u more upala uz prilično zvučan prasak.

Nakon eksplozivnog skoka, na snimci se vidi da žena izranja na površinu, no nije poznato je li zadobila teže ozljede. Svakako je primjer skoka kojeg nikako ne treba pokušavati.

“Zvuk je famozan, vjerojatno je i danas boli”, “ako ovo nije bio pokušaj sa*ou*ojstva…”, samo su neki od komentara na video koji jasno dočaravaju koliko je bolno djelovao ovaj skok.