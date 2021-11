(VIDEO) PARTIZANSKA PJESMA U EU PARLEMENTU: Raspašoju se pridružila i bivša ministrica vanjskih poslova, kamera ju uhvatila ‘u elementu’

Autor: T. Š.

Glavna tajnica vijeća Europe i bivša ministrica, HDZ-ovka Marija Pejčinović Burić snimljena je u europskom parlamentu kako zajedno s kolegama uživa u Dubiozi Kolektiv.

Bosanskohercegovačka grupa Dubioza kolektiv je nastupala u Vijeću Europe u Strasbourgu povodom Svjetskog dana demokracije. Tamo su uspjeli rasplesati desetine prisutnih uz pjesme “No Escape (from Balkan)” i “Take me to America”, ali i “Bella Ciao”.

Prisutni su oduševljeno aplaudirali i pjevali s poznatim bendom, u jednom trenu gotovo su zaplesali kolo, a nekolicina je izvadila mobitele kako bi snimali uzavrelu atmosferu. Snimci nastupa ubrzo su postali viralni na svim društvenim mrežama, a Dubioza je na svom Instagram profilu primila brojne pohvale.

Pejčinović Burić tek druga žena u povijesti i prva osoba iz srednje i jugoistočne Europe na čelu Vijeća Europe. Ova radoholičarka za sebe kaže da ne radi samo kad spava, no očito je i da se zna opustiti pa čak i na poslu.

Inače, kaže kako je radne navike najviše stekla kad je radila kao dadilja u imučnim obiteljima diljem Europe , pa tako i kod Slavice Ecclestone

“Preko jednih prijatelja došla sam do Slavice Ecclestone i nakon razgovora s njom dobila posao koji je bio mnogo bolje plaćen. Angažirala me za čuvanje svoje kćeri Tamare, kojoj su tada bile tri godine. Kod njih sam ostala samo tri tjedna jer mi se brat ženio pa sam se odlučila vratiti kući, a i taj posao zahtijevao je moj potpuni angažman sedam dana u tjednu 24 sata pa sam se zahvalila. Nakratko sam se kasnije opet vratila u Francusku i bila zamjenska tajnica jednom stomatologu i tako ipak dovoljno zaradila da mogu na šest mjeseci otići u Salamancu”, otkrila je jednom prilikom za Gloriju.