(VIDEO) Ovo je upravo postao najskuplji automobil na svijetu! Nećete vjerovati koliko košta

Francuski proizvođač na ženevskom je auto-salonu predstavio jedinstven automobil kojim odaje počast legendardnom, predratnom Bugattiju Type 57 SC Atlantic.

Osim što je najskuplji automobil izložen na sajmu, Bugatti La Voiture Noire postao je i najskuplji novi auto svih vremena, jer je unaprijed prodan za 16,7 milijuna eura.

Bugatti La Voiture Noire (“crni auto”) okakrakteriziran je kao “ultimativni GT automobil”, a temeljen je na standardnoj verziji Bugattija Chiron.

U skladu sa svojim nazivom obojen je u crno, a ručno izrađena karoserija napravljena je od ugljičnih vlakana.

U Bugattiju kažu da su prilikom dizajniranja najviše pozornosti posvetili aerodinamici vozila, kako bi automobil imao što fluidniju liniju.

S obzirom na to da je zasnovan na Chironu, ispod haube nema iznenađenja.

Za pogon je upotrebljen motor 8.0 W16 Quad turbo, koji ima snagu od 1.500 ks (1.103 kW) i 1.600 Nm maksimalnog okretnog momenta (ove specifikacije iste su kao kod Bugattija Chiron i Divo).

