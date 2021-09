(VIDEO) Ljuti slon napao autobus i kljovama razbio staklo! Vozač oduševio sabranom reakcijom

Snimka od koje će vas proći trnci prikazuje trenutak kada je ljutiti slon napao državni autobus koji je u subotu, 25. rujna, prevozio državne službenike iz grada Kotagirija u grad Mettupalayam (država Tamil Nadu, Indija). Incident se dogodio kod grada Coonoora.

Na snimkama se vidi kako slon kljovama razbija vjetrobransko staklo dok su putnici vrištali.

Ne zadovoljavajući se samo razbijanjem vjetrobranskog stakla, slon je podigao glavu unatrag kao da će još jednom napasti. U tom trenutku vozač ustaje i tjera sve putnike u stražnji dio autobusa.

Slon se na kraju odmaknuo, ne oštećujući više autobus.

Supriya Sahu, glavna tajnica za okoliš, klimatske promjene i šume u vladi Tamil Nadua pohvalila je vozačevu sabranost u tako stresnoj situaciji.

Huge respect for the driver of this Government bus in Nilgiris who kept his cool even under the terrifying hits on the bus from an agitated tusker.He helped passengers move back safely, in an incident today morning. Thats why they say a cool mind works wonders VC- by a friend pic.twitter.com/SGb3yqUWqK

— Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) September 25, 2021