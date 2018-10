(VIDEO) Klinci u vrtiću su naučili znakovni jezik, a razlog je nevjerojatan!

Djeca u vrtiću koji djeluje u sklopu Osnovne škole Hickerson u Tullahomi u Tennesseeju napravili su divnu i preslatku stvar povodom rođendana njihova domara, gospodina Jamesa. On je, naime, gluh, a oni su samo za njega naučili izvesti pjesmu Sretan rođendan uz pomoć znakovnog jezika.

Domar je 60. rođendan navršio u utorak. Na početku videa vidimo kako gospodin James ulazi u prostoriju, a klinci, uz pomoć odgojiteljica Amy i Alysse te medicinske sestre Angele koje su ih i naučile znakovni jezik, počinju pjevati pjesmicu.

Our Kindergarten classes learned how to sign Happy Birthday for Mr. James’ birthday today. He was so surprised! 💛🖤💛🖤 pic.twitter.com/OXQ3gDnpbh

— Hickerson Elementary (@HickersonSchool) 23 October 2018